Das nächste Paar in Staffel 11 ist abgesegnet: Desiree und Marco sollen wie geschaffen füreinander sein. Haben die Expert:innen beim Matching ein glückliches Händchen bewiesen - und werden die beiden den Bund der Ehe eingehen?

+++ Update, 18. November 2024 +++

Desiree und Marco machen sich bereit

Nicht mehr lange, dann stehen sich Desiree und Marco zum ersten Mal im Standesamt gegenüber. Im traumhaften Schloss Lichtenwalde soll sie geschehen, ihre märchenhafte "Hochzeit auf den ersten Blick". Doch bevor es so weit ist, steht für die Noch-Singles etwas ganz Besonderes auf dem Programm: der Kauf von Brautkleid und Hochzeitsanzug.

Finden Desiree und Marco ihr perfektes Hochzeits-Outfit?

Wie werden Braut und Bräutigam an ihrem großen Tag aufeinander reagieren? Werden sie den mutigen Schritt in eine gemeinsame Zukunft wagen?

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Beide sehnen sich nach Nähe

Zwei weitere (Noch-)Singles werden von den versierten Expert:innen gematcht: die 37-jährige Desiree aus Worbis und der 44-jährige Marco aus Dresden. Nach wissenschaftlichen Kriterien sollen die beiden perfekt zueinander passen.

Desiree wird als "sehr gelassene und selbstbewusste Frau" beschrieben. Nur eines fehle der Business Development Managerin, so Dr. Sandra Köhldorfer, und das ist: Nähe. "Sie möchte endlich wieder mit einem Partner einschlafen und aufwachen", weiß die Psychologische Psychotherapeutin.

Da kommt Marco ins Spiel. Der Projektleiter habe ebenfalls "Erfahrungen gemacht mit zu wenig Nähe und Gemeinsamkeit". Das sei "etwas, auf das er nicht mehr verzichten möchte", erklärt die Matching-Expertin.

Desiree und Marco sind "sehr kompatibel"

Hinzukommt, dass Desiree und Marco "einfach so gerne draußen", seien, führt Dr. Sandra Köhldorfer fort. "Das ist schon etwas Wichtiges, wenn man das mit seinem Partner teilen kann." Ob auf dem Motorrad, auf Wanderwegen oder beim Heimwerken: Beide sind voller Lebensfreude und Energie.

Generell sind sie, was den Lebensstil anbelangt, sehr kompatibel. Dr. Sandra Köhldorfer über Desiree und Marco

Auch was ihre Intimität angeht, matchen Desiree und Marco auf ganzer Linie. Beiden sei "Sexualität sehr, sehr wichtig", erklärt Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn. "Sie haben da ganz hohe Werte und sind da auch ein bisschen unkonventionell unterwegs."

Die Fakten sind vielversprechend. Am Ende liegt es allerdings an ihnen, ob aus Wissenschaft zunächst ein Jawort entsteht und daraus Liebe erwächst.