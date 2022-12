Das Wichtigste in Kürze An Tag 13 gibt es bei "Promi Big Brother" 2022 zwar keinen Exit, dennoch geht es heute heiß her.

Das Thema Sex scheint allgegenwärtig: Die Bewohner:innen machen "Porno-Karaoke", sprechen über ein unmoralisches Angebot und kommen nicht nur in der Sauna ins Schwitzen.

Neben der ausgelassenen Partystimmung gibt es jedoch auch sorgenvolle Momente. Micaela Schäfer ist nach einer Videobotschaft im Wechselbad der Gefühle.

Tag 13 von "Promi Big Brother" zeigt die verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner so ausgelassen wie noch nie. Ob beim Karaoke-Stöhnen, beim heißen Sauna-Talk oder beim Party-Spaß, es geht heiß her.

Stöhn-Wettbewerb beim Porno-Karaoke

Big Brother hat sich für die Bewohner:innen einen ungewöhnlichen Wettbewerb ausgedacht: Beim Karaoke sollen sie die Lieder, die sie über Kopfhörer eingespielt bekommen, nicht etwa mitsingen, sondern mitstöhnen. Hier bekommen Songs wie "I Want It That Way" eine ganz neue Bedeutung.

Und das Spiel sorgt nicht nur für viele skurrile Momente, am Ende wartet auch ein Preis auf denjenigen oder diejenige, der oder die die Aufgabe nach Meinung der Gruppe am besten umgesetzt hat.

Micaela in Sorge: "Er hat nicht gelächelt!"

Micaela wird beim "Porno-Karaoke" zur Stöhn-Meisterin gekürt und erhält als Belohnung eine Videobotschaft von ihrem Freund Adriano. Das sorgt zunächst für große Freude, bringt sie aber alsbald zum Grübeln. Wieso hat Adriano nicht gelächelt? Ist wirklich alles in Ordnung?

Gewissheit wird Micaela frühestens in einigen Tagen bekommen, denn hier und heute gibt es keinen Exit bei "Promi Big Brother" 2022.

Sexy Time bei "Promi Big Brother"

Das gestöhnte Karaoke scheint die Bewohner:innen nachhaltig in eine gewisse Stimmung gebracht zu haben. Immer wieder schwirren die Gedanken um das Thema Sex, was sich in den Gesprächen bemerkbar macht.

So berichtet Tanja beim Plaudern in der Sauna offenherzig von einem unmoralischen Angebot.

25.000 Euro für einen Dreier

Schwitzend erzählt Tanja, dass ihr ein Pärchen 25.000 Euro angeboten habe, wenn sie sich auf eine halbe Stunde zu dritt einlassen würde. Ob etwas aus dem Dreier wurde, erfährst du heute in der Sendung.

Versext geht es auch in den Köpfen der anderen zu: Plötzlich wird die Anzahl der bisherigen Partner:innen zum Thema und so manche:r Bewohner:in muss da erst mal durchzählen.

Party-Stimmung wie noch nie

Generell ist die Stimmung an Tag 13 sehr gut. Die Bewohnerinnen und Bewohner, die nun erstmals alle zusammen im Loft sind, lassen nichts anbrennen und nutzen die gegebenen Annehmlichkeiten für eine Party.

Denn wer weiß schon, wie lange die letzten 10 von "Promi Big Brother" noch so fröhlich vereint bleiben werden ...