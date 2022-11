Das Wichtigste in Kürze Der große Bruder stellt sein neues Haus von "Promi Big Brother" 2022 vor.

Schau dir hier die Bereiche an: Das sind das Loft, der Dachboden und die Garage.

Die Bewohner:innen erkunden das Haus des großen Bruders - aber wer ist wo? Die Übersicht, welche Promis in welchen Bereichen sind, verrät dir mehr.

Anzeige

Die Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" ist gestartet. Verschaffe dir hier eine Übersicht über alle Bereiche im Haus des großen Bruders.

Die Bewohner:innen wundern sich: Gibt es diesmal nur zwei schlechte Bereiche?

Big Brother hat immer einen Plan. Auch wenn es um den Einzug seiner Bewohner:innen geht. Zum Start von "Promi Big Brother" 2022 wählt er gezielt aus, wer in der ersten Sendung in welchen Bereich einziehen darf. Umzüge werden im Laufe der Show dann mithilfe der Zuschauer-Votings und der Entscheidungsspiele im Studio bestimmt.

Kein Luxus für Jay Khan

Die Zuschauer:innen haben Sänger Jay Khan in der Startshow zwar vom Dachboden in die Garage gewählt, doch dieser findet sich nicht im erhofften Luxus wieder. "Hä, was ist denn hier los?", fragt sich Jay, als er die Tür in seinen neuen Wohnbereich öffnet. "Ich bin schockiert, weil ich dachte, ich komme jetzt in einen richtig luxuriösen, schönen Bereich rein." Die Garage ist zwar zumindest etwas gemütlicher und aufgeräumter, doch wie im Paradies sieht es dort auch nicht gerade aus. Er hatte zwar schon geahnt, dass es zwei "grenzwertige" Bereiche gibt, aber wahrhaben will es der 41-Jährige noch nicht.

Anzeige

Anzeige

Immerhin ist der Sänger in netter Gesellschaft. Vor allem zwischen Jay und Menderes stimmt die Chemie sofort, als die "DSDS"-Legende den Sänger neugierig nach dem Leben unter dem Dach ausfragt und Jay bereitwillig Auskunft gibt.

Wie sich Jay Khan in der Garage einlebt und wer als Nächstes umziehen darf, erfährst du heute Abend bei "Promi Big Brother" 2022 ab 23:35 Uhr in SAT.1

Luxus pur: Das ist das Loft

Das Warten und Hoffen hat ein Ende. Die Gebete der Promis, die es bis ins Loft geschafft haben, wurden erhört. Hier wartet der Himmel des "Promi Big Brother"-Hauses auf den Bewohner oder die Bewohnerin: jede Menge Essen, Badezimmer und weiche Betten.

Das Loft im Haus von "Promi Big Brother" 2022 SAT.1 / Willi Weber

Der Himmel auf Erden

Nach dem Dachboden oder der Garage wartet im Loft eine luxuriöse Ausstattung auf die Promis. Voll funktionsfähige Badezimmer, kuschelige Betten und natürlich ein voller Kühlschrank. Bequemlichkeiten, auf die keiner beziehungsweise keine gern verzichten möchte, aber es möglicherweise bald wieder muss.

Anzeige

Als Erster hat Rainer Gottwald die Ehre, diesen Bereich zu erkunden. Er hat zwar den Wettkampf verloren, bei dem es vermeintlich darum ging, in der Show zu bleiben, aber er durfte stattdessen geradewegs ins Loft einziehen.

Das ist die Garage

Big Brothers altes Auto findet sich zum Beispiel in der Garage, ausgestattet mit Isomatten für die Promis. Der Wagen dient als Chill-out-Area oder auch als Schlafplatz für die Bewohnerinnen und Bewohner. Auch jede Menge andere Sachen wie Autoreifen, ein Fass oder ein karierter Regenschirm liegen dort herum.

Die Garage im "Promi Big Brother"-Haus 2022 SAT.1 / Willi Weber

Lästereien in der Raucherecke?

Eine besondere Aussichtsplattform bietet die Raucherecke. Von erhöhter Stelle haben die Promis durch eine Scheibe den idealen Blick auf ihre Mitbewohner:innen - perfekt zum Lästern geeignet also.

Anzeige

Anzeige

Wenig im Kühlschrank und Wasser nur mit Muskelkraft

Der erste Blick ins Haus zeigt: Die Garage verspricht den Bewohner:innen schon einmal kein Luxusleben. Der kleine Kühlschrank ist leer - um ihn zu füllen, müssen die Promis erst einkaufen gehen. Auch die Wasserversorgung ist wohl anders, als die Bewohner:innen es gewohnt sind. Zum Duschen oder Baden benötigen sie die Hilfe eines Mitbewohners oder einer Mitbewohnerin, der oder die für sie am Rad dreht.

Das ist der Dachboden

Wenn die Promis dachten, die Garage sei karg, dann erwartet sie im nächsten Bereich allerdings auch nicht viel Luxus. Der Dachboden steht voll mit Kartons.

Der Dachboden von Promi Big Brother 2022 SAT.1 / Willi Weber

Entbehrung um Entbehrung

Ein Teil der Bewohner:innen zieht in die Garage, ein anderer auf den Dachboden. Dabei wissen die Promis wohl nicht, welcher Bereich härter ist. Im Dachboden wartet eine ganz besondere Herausforderung: Zwischen den Kisten müssen die Bewohner:innen nach Essbarem Ausschau halten - hier können sie die eine oder andere Konserve finden.

Welche Schätze entdecken die Promis zwischen all den Kisten und verstaubten Utensilien? Und wartet doch noch irgendwo Luxus auf die Bewohner:innen?