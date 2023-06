Das Wichtigste in Kürze Staffel 11 von "The Taste" läuft jeden Mittwoch um 20:15 in SAT.1. Nur noch eine Folge trennt die Kandidat:innen vom großen Finale.

Im Halbfinale wird es fantasievoll, denn die Teams tauchen mit ihren Löffeln in die Filmwelt von Hollywood ein. Ihr Gastjuror: Spitzenkoch Max Strohe.

Beim Kochen können sich Verena und Victoria nicht gegen ihre Mitstreiter:innen durchsetzen und verpassen ihre Chance aufs Finale.

Im Halbfinale von "The Taste" sind die Nerven zum Zerreißen gespannt, denn das Kochniveau erreicht ein neues Level. Die meisten Allstars beweisen neben viel Raffinesse und Feingefühl auch den richtigen Geschmack. Doch einige von ihnen landen im Entscheidungskochen, wo sie nach den Regeln von Gastjuror Max Strohe kochen müssen. Bei der Verkostung dann prompt die Überraschung: Verena und Victoria müssen gehen.

Das Glück ist nicht auf ihrer Seite: Verena und Victoria kochen die schlechtesten Löffel

Das Thema im Halbfinale hat es in sich: Max Strohe ist zu Gast. Er war schon einmal Gastjuror bei "The Taste" und bereits damals mussten die Teams mit Kreativität glänzen. Für das Halbfinale in Staffel 11 bekommen es die Kandidat:innen mit einem besonders fantasievollen Thema zu tun: "Welcome to Hollywood". Verena, Victoria und Helena ergattern im Solokochen keinen goldenen Stern, weshalb sie ins Entscheidungskochen müssen.

Doch der Ehrgeiz und der Elan von Verena und Victoria zahlen sich nicht aus, denn sie müssen sich Helena geschlagen geben. Letztendlich ist es ihr Löffel, den Max Strohe zum besten kürt.

"Welcome to Hollywood" sorgt für Schock bei Tim Raue

In Woche 11 treffen die Teams auf die hohen Ansprüche von Gastjuror Max Strohe. Zum Motto "Welcome to Hollywood" müssen die Kandidat:innen im Teamkochen Löffel zu einem Filmthema kochen. Die Coaches können sich noch genau an Max Strohes vergangenen Gastauftritt bei "The Taste" erinnern, wo die Kandidat:innen Erotik-Löffel kochen mussten. Bei so viel Ungewissheit stehen alle unter Strom:

Ich bin sehr, sehr angespannt. Alexander Kumtpner

Alexander Kumptner zieht als Erster sein Los und erwischt "Titanic". Alexander Herrmann darf sich über das Thema "Bud Spencer und Terence Hill" freuen. Sein Coach-Kollege Nelson Müller zieht "Der Pate" und kurz muss er überlegen, wovon der Film eigentlich handelt. Dann ist Tim Raue an der Reihe, der über sein Los "Harry Potter" völlig schockiert ist. Kurzerhand wirft er das Los weg, doch so einfach kann sein Team der Aufgabe nicht entkommen.

Trotz aller Bemühungen: Verenas und Victorias Löffel werden nicht geschickt

Während Victoria zum Thema "Harry Potter" ihr Glück versucht, kocht Verena zu "Bud Spencer". Bei beiden geht es um alles oder nichts, denn auch sie möchten einen Gaumenschmaus zaubern. Victoria hat von Anfang an die Idee, einen Löffel zu kochen, von dem ein Teil verdeckt wird. Hierfür möchte sie mit Zuckerwatte arbeiten, was Tim Raue zunächst etwas kurios findet. Er stellt aber auch fest:

Halbfinale, ne. Es geht jetzt auch darum, dass jeder seinen Löffel macht, also das, was er will. Tim Raue

Währenddessen beginnt Verena zu kochen, obwohl Alexander Herrmann zu Beginn nicht genau weiß, was sie auf den Löffel bringt: "Verena ist so ein bisschen 'The mircale moment of Hollywood'." Als sie beginnt, ist sie sich noch nicht aller Komponenten sicher. Am Ende der Kochzeit bringen Victoria und Verena Löffel auf den Teller, der sich sehen lassen können. Dennoch sind es nicht ihre Löffel, die am Ende geschickt werden.

Bei der großen Verkostung redet Max Strohe nicht lange um den heißen Brei rum und entscheidet sich dafür, Yvonnes Löffel aus Team Tim Raue zum besten zu küren: Tarte aus Lemoncurd, Ingwer und Zuckerwatte. Was dem Gastjuror besondere Freude bereitet: Yvonne verpackte den Löffel mit Zuckerwatte so, dass er nicht sofort erkennen konnte, was sich darunter befindet - einfach magisch.

Im Solokochen wird es turbulent: James Bond im Fokus

Im Halbfinale gelten bei "The Taste" neue Regeln. Die Jury hat für das Solokochen keine roten Sterne zur Verfügung, stattdessen darf jeder Coach nur einen goldenen Stern für den besten Löffel vergeben. Die Kandidat:innen, die keinen goldenen Stern erhalten, landen automatisch im Entscheidungskochen.

Wie immer müssen die Teams mit vorgegebenen Zutaten kochen. Doch statt etwas zu essen serviert Max Strohe einen Martini. Er wünscht sich einen sexy Agenten-Löffel, ganz im Stil von James Bond. Die Komponenten, mit denen die Teams arbeiten können: Wermut, Oliven und Wodka. Bei Team Tim Raue ist die Freude groß, denn Starkoch und Gastjuror Max Strohe unterstützt die Köch:innen. Seine Hilfe beansprucht vor allem Victoria, die zu Beginn des Solokochens sehr aufgeregt ist. Sie möchte unbedingt ins Finale und entscheidet sich für die Olive. Über die Unterstützung von Max Strohe ist sie mehr als glücklich:

Selbst wenn mir jetzt gar nichts einfällt, der Max ist ja da. Victoria

Ihre Kontrahentin Verena setzt auf Wermut und verwendet davon nicht zu wenig. Im Gegensatz zu Victoria arbeitet sie ruhiger. Im Team Tim Raue spitzt sich hingegen bei Victoria die Lage zu. Bei der Verkostung ihres Probelöffels kommt dann Panik auf, denn es fehlt an allem. Doch auch Verena hat Sorgen, dass bei ihrem Gericht der Wermut nicht genug zur Geltung kommt.

Diese zwei Kandidat:innen gehen leer aus: Keine goldenen Sterne

Bei der Blind-Verkostung kritisiert die Jury die kleinsten Details, denn das Niveau im Halbfinale ist hoch. Sind die Coaches von den meisten Löffeln begeistert, ist das bei Victorias Löffel nur bedingt der Fall: Der Knoblauchgeschmack ist sehr stark. Verenas Gericht hingegen begeistert zwar die Jury, kann jedoch nicht mit den Löffeln ihrer Kontrahent:innen mithalten.

Trotz aller Bemühungen sind es am Ende Verena und Victoria, die keinen goldenen Stern bekommen. Doch sie sind nicht allein, auch Helena geht leer aus. Die drei Kandidatinnen müssen ins Entscheidungskochen, wo sich nur noch eine den Platz im Finale sichern kann.

Sensation! Helena schafft den Einzug ins Finale

Im Entscheidungskochen verkostet Max Strohe die Löffel. Die Kandidatin mit dem besten Gericht darf ins Finale von "The Taste" 2023 einziehen. Mit ihrem Löffel zu "Krümelmonster" ist es Helena, die sich gegen Verena und Victoria durchsetzt. Somit verpassen Verena und Victoria knapp den Einzug ins Finale.

Welche Kandidat:innen sind im großen Finale dabei und wer gewinnt "The Taste" 2023? Das siehst du im großen Finale am 14. Juni um 20:15 Uhr in SAT.1