Bei "The Voice of Germany" rockte er sich mit gewaltiger Stimmpower in die Herzen von Fans und Coaches. Egon Herrnleben (41) stürmte als Stimm-Tornado ins Finale und wurde Dritter. Wie ist es ihm seither ergangen?

Das Wichtigste in Kürze Egon Herrnleben war Talent in Staffel 13 und holte sich den dritten Platz.

Hier erfährst du mehr über seine Zeit nach "The Voice" und seine Zukunftspläne als Musiker.

"The Voice of Germany" siehst du immer freitags in SAT.1. Hier findest du die wichtigsten Infos zur Show, zu den Coaches sowie den Sendezeiten.

Egon Herrnleben und seine Stimme hinterließen einen bleibenden Eindruck bei der letzten "The Voice"-Staffel. Im Finale erhielt er beim Zuschauer-Voting 18,75 Prozent der Stimmen. Platz drei hinter Malou Lovis Kreyelkamp und Desirey Sarpong Agyemang und machte seinen Coach Ronan Keating stolz wie Bolle.

Der IT-Administrator aus Bamberg rockte auch danach konsequent seinen Weg.

Egon Herrnleben begeistert mit "Monsters" im Finale 2023

Susan Albers und Egon Herrnleben: Bestes Battlepaar aller Zeiten?

"Niemals hätte ich damit gerechnet, so weit zu kommen. Ich fühle mich unfassbar geehrt und danke euch allen von ganzem Herzen!". Mit diesem Statement verneigte sich Egon nach dem Finale bei Instagram vor seinen Fans und verkündete, dass sein Finalsong "Monsters" als Single erschienen sei. Im Februar 2024 stellte er seinen Blind-Audition-Song "Whiskey In The Jar", den Thin-Lizzy-Klassiker in der Metallica-Version, als Vollversion online.

Ganz klar: Der Mann lebt weiter für den Rock. Das bewies er auch bei TVOG. Besonders im Gedächtnis blieb sein Duett mit der ehemaligen DSDS-Kandidatin Susan Albers. Deren Battle-Duett "Bring Me To Life" von Evanescence war derart brachial-genial, dass alle Coaches nicht aus dem perplexen Kopfschütteln rauskamen - bis sie zu Headbangern wurden. Coach Ronan Keating sprang mit einem "What the F*ck?!" aus dem Stuhl und umarmte beide auf der Bühne.

Ausnahmezustand bei "The Voice": Susan Albers gegen Egon Herrnleben mit "Bring Me To Life"

Gute Nachrichten für alle Fans des Power-Duos: Am 20. Dezember wird es beim Konzert "The Power Of Music" in Lingen zu einer Live-Neuauflage dieses fantastischen Duett-Momentes kommen. Und das ist, was Egon betrifft, noch lange nicht alles.

Egon Herrnleben & Friends lassen es 2025 krachen

Ein Leben ohne Musik? Für Egon unvorstellbar. Deshalb rockt er auch unverdrossen seinen Weg. Hauptsächlich mit seiner Band "Egon Herrnleben & Friends". Die Friends, das sind Ron Rauscher (Gitarre), Erik Scheffel (Schlagzeug) und Patrick Köbler (Keyboards). Wie Egon alles gestandene Rocker mit jahrelanger Bühnenerfahrung. Erst vor kurzem gab Egon den nächsten Konzerttermin in seiner Heimatstadt Bamberg bekannt. Am 4. Januar spielen sie im "Kulturboden" in Hallstadt bei Bamberg. Kann das Jahr rockiger beginnen?

Egons Traum wurde wahr: Ein Auftritt mit seinem Coach Ronan Keating

Aber das "absolute Highlight meines Jahres", so schrieb er auf Instagram, bescherte ihm der 29. August. Da eröffnete Ronan Keating das Open-Air im Luitpoldpark in Bad Kissingen - und er holte seinen Schützling Egon für ein Duett ("No Matter What") auf die Bühne. "Danke, Ronan, du hast ein so großes Herz. Es war einfach wunderbar", bedankte sich Egon auf Insta bei seinem Mentor.

Zudem verriet er, dass die Arbeit an neuen eigenen Songs voranschreitet. Es braucht noch seine Zeit, wird aber kommen. Und in der Zwischenzeit? Wird gerockt. Am liebsten auf Bühnen. Shirin David hat das 2023 während der "The Voice"-Staffel schon gut erkannt: "Egon, du bist einfach 'ne geile Sau!"

Egon Herrnleben kehrt zurück zu "The Voice"

Ein Beweis, dass Egon mit der TVOG-Family immer noch eng verbandelt ist: Er ist Teil des 99-köpfigen Votingblocks aus ehemaligen "The Voice"-Kandidat:innen, die sich mit ihrem Urteil in der neuen Staffel einbrachten. Denn sie entschieden darüber, welche Talente es ins Halbfinale schaffen und welche nicht.

