Bist du schon gespannt auf Folge 2 der neuen Staffel von "The Voice of Germany"? Wir stellen dir die Talente vor: Wer sind sie, woher kommen sie und was singen sie?

Das Wichtigste in Kürze 11 frische und motivierte Talente rockten die Bühne in Folge 2 von "The Voice of Germany". In diesem Artikel kannst du sie kennen lernen.

"The Voice of Germany" siehst du ab sofort immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1. Die wichtigsten Infos zur Show, den Coaches sowie den Sendezeiten, findest du hier.

"The Voice" 2024: Diese Talente treten in Folge 2 auf

In der zweiten Folge der neuen Staffel von "The Voice of Germany" kannst du dich auf folgende Talente und Blind Auditions freuen:

1 / 11 © Joyn / André Kowalski Cecile Centeno (39) aus Zürich singt "It's All Coming Back To Me“ von Céline Dion - "Meine Musik und mein Songwriting sind von persönlichen Erfahrungen, Emotionen und Beziehungen aus meinen Lieben inspiriert.“ © Joyn / André Kowalski René Schlothauer (45) aus Köln singt "Broken Wings“ von Mr. Mister - "Viele Freunde und Kollegen sagen mir seit Jahren, ich soll mich anmelden. Der letztendlich ausschlaggebende Punkt war Max Giesinger, der einen Auftritt von mir gehört hat und mir hinterher nachdrücklich dazu geraten hat." © Joyn / Claudius Pflug Michele (31) und Pasquale Tibello (31) aus Bergheim singen "Rule The World" von Take That - "Wir sind Zwillinge und werden sehr oft verwechselt – sogar von unseren Töchter, als sie noch klein waren." © Joyn / André Kowalski Iman Rashay (23) aus Köln singt "Are You Gonna Be My Girl“ von Jet - "Meine Kopfhörer habe ich immer dabei. Musik hilft mir, aus der Realität zu fliehen.“ © Joyn / Claudius Pflug Kai-Olaf Stehrenberg (44) aus Hannover singt "Eloise“ von Barry Ryan - "Ich habe 1989 zwei Auftritte mit Rolf Zuckowski gehabt. Seitdem hat mich die Bühne nicht mehr losgelassen.“ © Joyn / Claudius Pflug Jenny Hohlbauch (20) aus Nähe Esslingen am Necker singt "Immer wieder geht die Sonne auf" von Udo Jürgens - "Meine Glücksbringer sitzen meistens im Publikum: meine Familie und Freund*innen, die mich schon immer supporten.“ © Joyn / André Kowalski Maren (27) und Christian Janowsky (61) aus Berlin singen "Butterfly Fly Away“ von Miley Cyrus and Billie Ray Cyrus - Maren: "Mein Papa hat mir Musik immer vorgelebt. Wenn ich früher von ihm abgeholt wurde, dann hat man gefühlt schon fünf Kilometer vorher die Rockmusik aus seinem Auto gehört." © Joyn / Claudius Pflug Gabriel Alvarez Perez (23) aus der Nähe von Zwickau singt "Te Vi Venir“ von Sin Bandera - "Ab dem Alter von 15 Jahren habe ich angefangen, gemeinsam mit anderen Menschen zu musizieren. Ich habe auch schon in meinem Heimatland Venezuela Konzerte gegeben.“ © Joyn / André Kowalski Lisandra Estevez Gonzalez (25) aus Köln singt "Lieb Mich" von Ayliva - "Ich bin eigentlich immer im Party-Modus. Meine Freunde sagen immer: 'Du gehst nicht zur Party. Du bist die Party'." © Joyn / André Kowalski Michael Wilhelm (36) aus Saarbrücken singt "Drift Away“ von Dobie Gray - "Das tolle an Country Musik ist, dass man eine gewisse Freiheit damit verbindet. Man hat direkt das Bild im Kopf: Man steht auf einem Feld mit Pferden und Kühen.“ © Joyn / André Kowalski Gabriela Kyeremateng (25) aus Dortmund singt "Shackles (Praise You)" von Mary Mary - "Ich habe mit sechs Jahren angefangen im Gospelchor meiner Gemeinde zu singen und bin seitdem in dieses Genre verliebt.“

Deutsche Songs, zum Beispiel von Udo Jürgens, Boyband-Feeling mit Take That oder moderne Pop Songs von Miley Cyrus & Co. - 11 Talente bieten auch in Folge 2 wieder eine große Bandbreite inklusive atemberaubende Stimmen und Performances.

Gabriela Kyeremateng: "Ich lebe meine Träume!"

Geballte Talent-Power in neuer "The Voice"-Staffel

In der neuen Staffel von "The Voice of Germany" kannst du dich noch auf viele weitere großartige Talente und Auftritte freuen. Eins dieser Talente ist die 30-jährige Alexandra Kwast aus Mannheim, die einen Hit von Billie Eilish singt.

"Dafür wurde ich geboren": Alexandra Kwast riskiert alles für ihren Traum!

Es bleibt spannend! Wer kann sich am Ende "The Voice of Germany" 2024 nennen? Die neuen "The Voice"-Folgen siehst du ab sofort immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 um 20:15 Uhr. Oder jederzeit auf Joyn.

Aufgepasst: Die brandneue Folge 5 von "The Voice" läuft diesmal am Mittwoch, 9. Oktober 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Joyn-Livestream. Ursache ist ein berühmter Fußballer.

