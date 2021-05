Pâtissier-Künstlerinnen und Konditormeister sammeln sich, um sich mit eindrucksvollen Dessert-Kreationen an die Spitze von "Das große Backen – Die Profis" zu backen. Hier gibt's für dich alle Infos zur neuen Staffel auf einen Blick.

Der Start von Staffel 3

Zum dritten Mal öffnet die SAT.1-Backstube ihre Pforten für die Profibäcker:innen. Am 9. Mai 2021 ist der Start und dann gibt's vier neue Folgen, die die Wochenenden versüßen.

In der Vorschau: Groß, größer, "Das große Backen - Die Profis"

Sendetermine und Sendezeiten von "Das große Backen – Die Profis"

Jeden Sonntag steht der Abend im Zeichen der Back-Show. Immer um 17:40 Uhr gibt es eine neue Episode in SAT.1 und auf Joyn. Allerdings gibt es am Pfingst-Wochenende eine Ausnahme. Damit du keine Folge verpasst, findest du hier alle Sendetermine:

Folge Datum Uhrzeit Sender Folge 1 Sonntag, 9. Mai 2021 17:40 Uhr SAT.1 Folge 2 Sonntag, 16. Mai 2021 17:40 Uhr SAT.1 Folge 3 - Halbfinale Sonntag, 30. Mai 2021 17:40 Uhr SAT.1 Folge 4 - Finale Sonntag, 6. Juni 2021 17:40 Uhr SAT.1

TV-Ausstrahlung, Wiederholung und ganze Folgen

Immer sonntags solltest du dir also einen Platz vor deinem Fernseher reservieren und SAT.1 einschalten. Falls du an einem Abend mal keine Zeit hast, findest du alle ganzen Folgen auch auf sat1.de, wo du dir die Episoden nachträglich als Wiederholung oder noch einmal anschauen kannst.

Die Episoden im Live-Stream schauen

Falls du zwar Zeit hast, dein TV aber schon belegt ist, kannst du alle Folgen auch mit dem SAT.1-Live-Stream schauen. Diesen kannst du parallel zur TV-Ausstrahlung abrufen.

Die Jury und die Moderatorin

Fans von "Das große Backen" in all seinen Variationen sind mit der Jury und der Moderatorin der Profi-Ausgabe bestens vertraut. Wie gewohnt übernimmt Enie van de Meiklokjes die Moderation. Sie selbst kennt sich sehr gut mit süßen Leckereien aus und hilft den Kandidat:innen auch mal aus der Bredouille.

Die Jury setzt sich aus drei hochkarätigen Back-Koryphäen zusammen:

Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt ist nicht nur eine Expertin, wenn es um Motivtorten und das Dekorieren von leckeren Desserts geht, sie ist auch noch zertifizierte Schokoladen-Sommelière.

Christian Hümbs wurde mehrfach zum Pâtissier des Jahres gekürt und zählt als Meister seines Fachs. Zu seinen Steckenpferden zählen Macarons. Derzeit wohnt und arbeitet er in Zürich, wo er als Star-Pâtissier im Dolder Grand angestellt ist.

Günther Koerffer ist nicht nur Präsident der europäischen Bäcker- und Konditorenvereinigung, er blickt auch auf jahrelange Erfahrungen als Juror in Weltklasse-Wettbewerben der Konditorei zurück. Zudem ist er der Hofkonditor am schwedischen Königshaus.

Die Kandidatinnen und Kandidaten: Das sind die Profis

Insgesamt zwölf Profis stellen sich dem Wettstreit, um am Ende den Sieg einzuheimsen. In diesem Jahr gibt es eine Premiere: Diesmal stehen Kandidat:innen aus drei Ländern in der Backstube, denn ein Duo aus Südtirol (Italien) ist dabei.

Alle Teams in der Übersicht:

Team Gelb

Oliver Gasser (27), Konditor/Pâtissier bei "Konditorei Gasser" in Lüsen

Helmut Oberkalmsteiner (48), Chef Pâtissier im "Hotel Chalet Mirabell" in Hafling

Team Rot

Lena Cerasola (26), Konditormeisterin und Betreiberin der "Löwen Pâtisserie" in Schönwald

Dominik Kaltenbach (29), Konditormeister und Betreiber der "Löwen Pâtisserie" in Schönwald

Team Lila

Katja Liebing (38), Pâtisserie in der "Rausch GmbH" in Berlin

Anne Ziller (26), Konditorin aus Berlin

Team Blau

Angelika Stöckl (52), selbstständige Konditormeisterin im "CAKEART" in Wien

Manfred Löschl (25), Chef-Pâtissier im "Landhaus Bacher" in Mautern a. d. Donau

Team Grün

Alex Theodor Scheid (29), Konditormeister in der "Pâtisserie Theodor" in Landau

Veronika Mader (25), Konditormeisterin in der "Pâtisserie Lehmann" in München

Team Schwarz

Alex Glagla (31), Pâtissier bei "Pure Pastry" in Düsseldorf

Robin Paes (31), Pâtissier bei "Pure Pastry" in Düsseldorf

Die Aufgaben in Folge 1

In jeder Episode müssen sich die Profis zwei Herausforderungen stellen. In der ersten Folge geht es mit 50 handgemachten Miniaturen los. Die Desserts sollen die Persönlichkeit und Individualität der Kandidat:innen widerspiegeln.

Die zweite Aufgabe ist eine Premiere: Erstmalig gestalten die Profis ein gemeinsames Schaustück. Für einen Zug kreiert jedes Duo einen Waggon.

Leckere Rezepte zum Nachbacken

Wenn dich die Back-Kunstwerke der Profis begeistert und inspirieren, findest du alle Rezepte auf sat1.de. So kannst du deine Lieblingsstücke bei dir Zuhause für dich und deine Liebsten nachbacken.

Alle Gewinner in der Übersicht

Bisher haben es zwei Profi-Teams geschafft, sich gegen ihre Konkurrent:innen im jeweiligen Finale durchzusetzen, um das Preisgeld über 10.000 Euro und den Goldenen Cupcake einzusacken.

Regina und Sibylle aus Team Schwarz gewinnen Staffel 2

Mit hauchdünnem Vorsprung konnten sich Regina und Sibylle aus Team Schwarz in der zweiten Staffel den Sieg erbacken. Im Finale lieferte sich das Duo ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ihren Konkurrenten und durfte am Ende jubeln.

Team Gelb: Tamara und Maximilian sind die ersten Gewinner:innen

Tamara und Maximilian in Team Gelb backten sich mit ihren außergewöhnlichen Leistungen bis ins Finale von Staffel 1. Sie ließen sich den Sieg nicht streitig machen und gingen als erste Gewinnerin und als erster Gewinner der Profi-Version der Show hervor.

Hobbybäcker:innen, Promis, Profis – alle Formate von "Das große Backen"

Die SAT.1-Backstube bzw. das Backzelt öffnen regelmäßig ihre Pforten, um Hobbybäcker:innen, Profis oder Promis zu begrüßen. Die Kandidat:innen werden auf Herz und Nieren geprüft, denn nur die oder der Beste unter ihnen darf am Ende jubeln.

In "Das große Backen" treten Hobbybäcker:innen an, die ihrer Leidenschaft – dem Backen – neben ihrem eigentlich Beruf nachgehen. Doch das hält sie nicht davon ab, der Perfektion entgegenzustreben. In den vergangenen Staffeln haben die Teilnehmer:innen regelmäßig bewiesen, dass sie ganz genau wissen, was sie tun. Manche von ihnen haben ihr Leben nach der Back-Show sogar umgekrempelt und sich einer neuen Karriere verschrieben, wie Betty im Interview verrät.

Schauspieler:innen, Sportler:innen, Moderator:innen und Co. wagen sich in "Das große Promibacken" an eine neue Herausforderung in ihrem Leben. Mit ausgewählten Coaches bereiten sie sich auf die Show vor, um neben dem Goldenen Cupcake 10.000 Euro für einen guten Zweck zu gewinnen.

Um die Crème de la Crème geht es in "Das große Backen – Die Profis". Pâtisserie-Künstler und Konditormeisterinnen messen sich mit den Besten ihrer Zunft, um die Jury zu begeistern. Ein spektakuläres Dessert-Werk jagt dabei das nächste.

Viele Zusatz-Infos bei Red Button

Neben den News, Rezepten, Steckbriefen und Clips, die du auf der Webseite von "Das große Backen – Die Profis" online findest, warten auch spannende Infos auf deinem Smart TV auf dich. Wenn du den red button auf deiner Fernbedienung betätigst, erhältst du köstliche Backtipps, weitere Infos zu den Profis der diesjährigen Staffel und großartige Inspirationen, die Lust machen, selbst loszubacken.