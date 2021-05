Pause wegen Pfingsten

"Das große Backen – Die Profis" läuft seit 9. Mai 2021 immer sonntags um 17:40 Uhr in SAT.1 und auf Joyn – eigentlich. Denn am 23. Mai gibt es keine neue Folge der beliebten Back-Sendung mit der Jury aus Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs zu sehen.

Der Grund für die einwöchige Pause ist Pfingsten. Das Halbfinale der Show wurde verschoben und findet wegen des Feiertags erst am 30. Mai statt. Tipp: Mehr zu den Sendeterminen und Sendezeiten von Staffel 3 findest du hier.

Wer kann sich in Folge 3 von "Das große Backen – Die Profis" durchsetzen und darf im Finale um das Preisgeld und den Goldenen Cupcake kämpfen? Das erfährst du am 30. Mai um 17:40 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

