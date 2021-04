Es klingt wie ein Traumjob: Alle Desserts bei "Das große Backen – Die Profis" verkosten und bewerten. Doch dabei handelt es sich um harte Arbeit. Immerhin geht es manchmal nur um winzige Details. Ein Glück, dass sich mit Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer drei versierte Expert:innen als Jury in der SAT.1-Backstube einfinden.

Bettina Schliephake-Burchardt: Expertin in Sachen Dekorieren

1993 wurde "Betty's Sugar Dreams" gegründet, das seit 2009 die "Betty's Sugar Dreams GmbH" ist. Seitdem hat sie mehrere Erfolge verzeichnet: 2004 erhielt sie die Goldemedaille bei der Creative World of Sugar in England, 2009 veröffentlichte sie ihr Buch "Betty's Sugar Dreams – Motivtorten Basics" und seit 2015 ist sie Mitglied des Vorstandes der Konditoren Innung Hamburg.

Im gleichen Jahr stieß sie als Jurorin zu "Das große Backen" hinzu und ist somit aus dem Backen-Kosmos in SAT.1 nicht mehr wegzudenken. Ihre Expertise spricht für sie. 2016 wurde sie als Certified Master Sugar Artist der amerikanischen Tortenvereinigung ICES ausgezeichnet und seit 2017 ist sie eine der wenigen geprüften Schokoladen-Sommelières.

Im Clip: Best of Betty

Christian Hümbs: Mehrfacher Pâtissier des Jahres

Seit 2013 ist Christian Hümbs Juror bei "Das große Backen" und den Schwester-Formaten. Als mehrfacher Pâtissier des Jahres und langjähriger Dessertkünstler in renommierten Restaurants und Hotels weiß er, worauf es ankommt.

Seit 2019 arbeitet er als Chef-Pâtissier im Hotel "The Dolder Grand" in Zürich und wohnt auch in der Stadt. Er ist nicht nur für seine Macarons bekannt, sondern auch für seine Liebe zur Schokolade. Wenn ihm ein Dessert schmeckt, zeigt sich umgehend ein Schmunzeln auf seinem Gesicht – und die Kandidatinnen und Kandidaten können aufatmen.

Günther Koerffer: Hofkonditor am schwedischen Königshaus

Bei den Profibäckern lässt es sich ein drittes Jury-Mitglied nicht nehmen, in der SAT.1-Backstube zu verkosten und zu bewerten. Günther Koerffer ist Präsident der europäischen Bäcker- und Konditorenvereinigung.

Er backte sich quer durch die Welt und sorgte zum Beispiel in Tel Aviv, Jerusalem, Dubai, Kanada und im Waldorf Astoria in New York City für Genuss. Doch letztendlich zog es ihn nach Schweden, wo er unter anderem für das schwedische Königshaus leckere Desserts kreierte.

Enie van de Meiklokjes ist die Moderatorin

Natürlich darf auch eine charmante Moderatorin nicht fehlen: Enie van de Meiklokjes übernimmt wie gewohnt diesen Part der Show und sorgt dafür, dass alles in der Backstube seine Ordnung hat und sich die Profis an die vorgegebene Zeit halten.

Enie selbst kennt sich ebenfalls gut mit dem Backen aus. Auf sixx hat sie etwa ihre eigene Back-Show "Sweet & Easy – Enie backt", mit der sie ihrer Leidenschaft nachgeht.

Mit dieser geballten Expertise haben die Profibäcker:innen harte Kritiker:innen vor sich. Wer es schafft die Gaumen der Juror:innen zu begeistern, siehst du ab Sonntag, 9. Mai 2021 um 17:45 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.