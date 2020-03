In Folge 4 von "Das große Promibacken" entscheidet sich, wer 2020 in das Halbfinale einzieht. Ulla Kock am Brink wird von der Konkurrenz überholt und versäumt es leider, eine Runde weiterzukommen.

Trotz dieser beeindruckenden Torte schaffte es Ulla nicht in die nächste Runde

Emotionschaos und gebrochene Torten

Die verbliebenen 5 Prominenten gehen motiviert ans Werk. Anfangs ist die Laune noch gut, Schlagersänger Ross Antony imitiert einen Schlumpf, singt, tanzt und macht Späße. Doch dann kippt plötzlich die Stimmung.

Ihm passiert ein Missgeschick nach dem anderen. Schließlich liegen seine Nerven vollkommen blank und ihm kommen die Tränen. Gut, dass es die anderen Bäcker gibt: Raphaël Vogt und Rebecca Mir trösten den Sänger und nehmen ihn in den Arm.

Respekt für Ross Antony

Auch bei den anderen Promis läuft es nicht rund: Rebeccas Torte bricht und es entstehen große Risse. Raphaël zerläuft die Mousse. Er hatte sein Dripping zu warm aufgetragen. Doch die beiden werkeln weiter und versuchen, die Fehler zu überdecken.

Ross fängt sich wieder und macht weiter. "Die anderen geben sich auch so viel Mühe. Ich will unbedingt trotzdem bewertet werden, das ist mir super-wichtig." Eine große Hilfe ist ihm Angelina Heger, die ihre Buttercreme mit ihm teilt. Er gibt nicht auf und liefert am Ende ein schönes Ergebnis ab. Für seinen Willen erntet er auch Respekt von der Jury und erhält eine gute Kritik. Das Durchhalten hat sich gelohnt!

Angelina Heger misslingt der Pudding

Bei Aufgabe 2 ist bei Angelina der Wurm drin. Obwohl sie schon mehrmals Pudding zubereitet hat, wird der, den sie für die technische Prüfung anrührt, krisselig. Sie versucht, ihn zu retten, aber er will einfach nicht so cremig wie sonst werden, weswegen sie leider auf dem letzten Platz landet.

Raphaël ist hingegen auf Erfolgskurs: Sein Savarin ist nahezu perfekt. Kein Wunder also, dass der prominente Hobbybäcker auf Platz 1 landet.

Hohe Backkunst: Rebecca Mir übertrifft sich selbst

Die Motivtorten der Prominenten sind von außen betrachtet alle beeindruckende Kunstwerke, aber wie sieht es von innen aus? Vor allem Rebecca liefert ab. Die Juroren bezeichnen ihr Werk sogar als brillant!

Etwas anders sieht es da bei Angelina und Raphaël aus. Beide können gute Ergebnisse erzielen, sind aber noch zu brav. Bettina "Betty" Schliephake Burchardt und Christian Hümbs wünschen sich von den beiden, dass sie mehr experimentieren und sich auch mutiger an Herausforderungen heranwagen. Trauen sie sich das in der nächsten Episode?

Ulla Kock am Brink ist raus

Auch Ulla Kock am Brink kann gute Ergebnisse vorzeigen. Aber sie scheitert an der Konkurrenz, die einfach zu stark ist. Sie wird von den anderen überholt. Ulla ist dennoch froh über ihre Teilnahme und bedankt sich bei den anderen für die schöne Zeit.