Kuchenkunst an Karfreitag in SAT.1: In "Das große Promibacken – Osterspezial" treten am Karfreitag, 15. April 2022, um 17:15 Uhr erstmals sechs erfahrene prominente Hobbybäcker:innen in Dreierteams gegeneinander an. Hier erfährst du alle Neuigkeiten zur den Sendezeiten und Sendeterminen der Sonderausgabe.