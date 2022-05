In der Kürze liegt die Würze: Muttertagssprüche per WhatsApp versenden

Nicht nur durch eine selbst geschriebene Karte lassen sich Muttertagswünsche übermitteln. Der schnelle Weg per WhatsApp, SMS oder Mail tut es auch. © tab62 - Fotolia

Es ist eine schöne Tradition, dass Muttertagsgrüße einmal im Jahr unseren Dank dafür ausdrücken, was Mama alles für uns tut. Nicht nur als Kleinkinder oder Teenager können wir uns auf sie verlassen. Eine Mutter kümmert sich ihr ganzes Leben um ihre Kinder und dafür hat sie ein dickes Dankeschön verdient. Früher wurden ganz altmodisch Karten verschickt, heute geht das viel schneller. Via WhatsApp, SMS oder E-Mail können Sie nicht nur lustige Muttertagssprüche oder Muttertagswünsche verschicken, sondern neben den kleinen Gedichten auch passende Bilder.

Möchten Sie Ihre Mutter zum Lachen bringen, dann sollten Sie es mit Sprüchen wie diesem versuchen:

„Liebe Mama, freue dich, denn zum Glück hast du ja mich. Denn dieser Tag wär' ohne mich gar kein Muttertag für dich.“ Funktioniert allerdings nur, wenn Sie keine Geschwister haben.

Oder noch etwas dreister:

„Liebe Mama, an deinem Muttertag möchte ich dir meinen persönlichen Dank aussprechen, dass du mir immer so schön die Hemden bügelst und meine Socken wäschst. Dein Muttersöhnchen.“

Muttertagsgrüße ganz klassisch: Eine handgeschriebene Karte

Ein selbst gemachtes und hübsch verpacktes Geschenk zum Muttertag zeigt, wie sehr Ihnen an Ihrer Mutter gelegen ist. © pixabay

Wer es gern etwas traditioneller mag, kann natürlich auch im Zeitalter der Technik seine Muttertagswünsche mit dem Stift zu Papier bringen und dazu ein Muttertagsgeschenk selber machen. Eine Muttertagskarte kommt immer gut an. Zwar gibt es auch hier Varianten mit vorgedruckten Sprüchen, doch selbst geschrieben ist einfach persönlicher. Dazu eignen sich vor allem etwas längere Gedichte, die Ihrer Mutter Glückwünsche zum Muttertag überbringen, als digitale Nachricht aber nicht so passen. Ein echtes Highlight in Sachen Muttertagsgrüße ist folgender Reim:

„Du sagtest oftmals ‚Tu dies nie‘

und legtest Pflaster auf mein Knie.

Du hast mit mir geweint, gelacht

und mir wieder Mut gemacht.

So ist vergangen Jahr um Jahr,

heute hast du graues Haar.

Dankbarkeit – sie bleibt besteh'n,

auch wenn die Tage weitergeh'n.“

Oder aber dieses Gedicht zum Muttertag:

„Mutter ist der schönste Name,

auf dem weiten Erdengrund.

Zärtlich, oft wird er gerufen,

leise aus der Kinder Mund.

Leise nur wird er gesprochen,

wenn bang und traurig ist das Herz.

Hilfe suchend, oft gerufen,

wenn dich drückt die Not, der Schmerz.

Wenn die Mutter ist dann selber,

von der Arbeit müd' und alt,

der Muttername bleibe heilig,

dann denk zurück und gib ihr Halt.

Behütet, beschützt ein Leben lang,

drum sag ich heut am Muttertag,

für deine Güte und Treue,

hab Dank, hab Dank.“

Glückwünsche zum Muttertag: Ein herzliches Dankeschön mit Blumen

Besonders gelungen sind Muttertagsgrüße natürlich in Verbindung mit einer kleinen Aufmerksamkeit wie zum Beispiel einem Kuchen oder Blumen. Die sind gerade an Muttertag sehr beliebt und eine echte Augenweide. Wer sich ein bisschen mehr Mühe geben will, versendet nicht nur einen Strauß Rosen oder Tulpen, sondern dazu noch eine persönliche Notiz. Schöne Muttertagswünsche könnten zum Beispiel so aussehen:

„Meine liebe Mutter du,

ich will dir Blumen schenken.

Was ich dir sagen will dazu,

das kannst du dir schon denken.

Ich wünsche dir Glück und Fröhlichkeit,

die Sonne soll dir lachen!

So gut ich kann und allezeit

Will ich dir Freude machen.

Denn Muttertage, das ist wahr,

die sind an allen Tagen.

Ich habe dich lieb das ganze Jahr,

das wollte ich dir sagen.“

Fazit: Egal, ob als kurze WhatsApp-Nachricht oder selbst geschriebene Karte: Zum Muttertag freut sich jede Mama über Muttertagsgrüße, die von Herzen kommen. Wichtig ist dabei nur, mit dem Dankeschön den Geschmack der jeweiligen Mutter zu treffen, denn nicht jeder steht auf dreiste oder lustige Sprüche.