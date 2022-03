Die letzte Woche im Abnehm-Camp auf Naxos ist erfolgreich absolviert. Nach elf Wochen Griechenland geht es für die acht Kandidat:innen erst mal nach Hause zu den Liebsten. Für sechs von ihnen ist dies jedoch nur ein Zwischenstopp, sie fahren zeitnah weiter in den Schwarzwald, um das Halbfinale zu bestreiten.

Alisa und Linda sind raus aus dem Wettbewerb

Auf der Zielgerade ganz knapp gescheitert sind die beiden Kandidatinnen Alisa und Linda. Sie standen nach dem finalen Wiegen unterhalb der gelben Linie und mussten sich somit von allen Titelträumen verabschieden – ganz bitter so kurz vor dem Halbfinale.

Stolz können die beiden Frauen dennoch auf sich sein. Linda nahm während ihrer Zeit im Camp über 26 kg ab und reduzierte ihr Gewicht von 109,1 kg auf exakt 83 kg. Alisa verlor mit 41,3 kg rund ein Viertel ihres Einstiegsgewichts. Beginnend mit 161,1 kg fährt sie nunmehr mit 119,8 kg nach Hause.

Die sechs Halbfinalist:innen und ihre Gewichtsabnahmen

Von den ursprünglich 20 angetretenen Kandidat:innen schafften es also die besten sechs ins Halbfinale – übrigens je drei aus Team Pink von Coachin Sigrid Iumaa und Team Blau von Coach Ramin Abtin. Die sechs Halbfinalist:innen und ihre Gewichtsabnahmen findest du in der folgenden Tabelle:

Kandidat:in Startgewicht aktuelles Gewicht Abnahme in kg Abnahme in % Yasemin 120,6 85,9 34,7 28,8 Benni 137 98,3 38,7 28,3 Patrick 191,4 141,1 50,3 26,3 Nick 171,8 126,6 45,2 26,3 Fabian 171,8 130,9 40,9 23,8 Becki 120,5 94,2 26,3 21,8

Gemessen an der prozentualen Gewichtsabnahme bezogen auf das eigene Startgewicht nahm Yasemin mit 28,8 % in den elf Camp-Wochen am meisten ab, dicht gefolgt von Benni mit 28,3 %. Doch im Halbfinale im Schwarzwald werden die Karten neu gemischt. Und nur wer im Finale den größten Gewichtsverlust aufweisen kann, fährt am Ende den Sieg ein. Doch bis es so weit ist, kommen erst noch zwei Halbfinals und nächste Woche das große Umstyling aller Kandidat:innen.

Welche Kandidat:innen wahren sich die große Chance auf das Finale? Das erfährst du am nächsten Sonntag, den 20. März 2022, um 17:30 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn. Du hättest zum Ausstrahlungstermin Zeit, aber kein TV-Gerät zur Verfügung? Dann erlebe einfach jede Folge von "Leben leicht gemacht" online im Livestream.

