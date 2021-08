Im Clip: Luxus-Neid: Danni rechnet mit Ina ab

Auf dem Big Planet geht es styling-technisch eher gemütlich zu. Meistens sieht man die Bewohnerinnen und Bewohner in Schlabberlook und bequemen Hausschuhen. Als aber Danni Büchner einen näheren Blick auf Ina Aogos Fußbekleidung wirft, kann sie ihren Augen kaum trauen: Ina trägt Prada-Schlappen.

Wer hat, der kann

In einer gemütlichen Runde mit Papis Loveday und Uwe Abel kommt Danni auf Inas Schuhe zu sprechen: "Darf ich ne Frage stellen? Was kosten die, nur so ungefähr?", will sie von ihrer blonden Mitstreiterin wissen. "600 Euro, 700 Euro sowas, 750 Euro?", schätzt Papis.

"Das ist nicht euer sche*ß Ernst?!", fragt Danni erschrocken. Papis besitzt selbst ähnliche Schuhe: "Meine 750 Euro, aber ich denke diese etwas weniger, oder?", schätzt er und zeigt auf Inas Edel-Puschen. Der wird das Gespräch zunehmend unangenehmer. "Ich weiß es nicht mehr so genau.", versucht sich die Spielerfrau aus der Affäre zu ziehen. "Ich glaube, so um die 600 Euro waren es." "Ich hab’ Mickie-Mouse-Schuhe für 3,98€ im Winter.", gibt Danni bescheiden zu. Obwohl sie das Geld für so teure Schuhe hätte, versteht sie nicht, warum man eine so hohe Summe für Hausschuhe ausgeben muss.

Geld regiert die Welt, äh… das All

Ina und Danni ziehen sich ins Bad zurück, um sich für die Nacht fertig zu machen, aber das letzte Wort zum Thema Geld ist noch nicht gesprochen. Als Ina ihre Badezimmer-Schublade öffnet, ist Danni Büchner endgültig überfordert von den Luxus-Artikeln ihrer Weltraum-Mitbewohnerin: Mehrere Kulturtäschchen von Louis Vuitton kommen zu Vorschein. "Kuck mal hier: Eins, zwei, drei, vier. Und kuck mal ich: eins!", zählt und vergleicht sie die Täschchen von Ina und sich. "Ja, aber man muss sich ja auch wohlfühlen.", versucht Ina sich zu erklären.

Aber Danni lässt nicht locker: "Willst du mich vera*schen? Was ist das alles hier?", fragt sie ungläubig, während sie Inas Sachen durchwühlt. "Ja, das braucht man", kontert Ina unbeeindruckt.

Was ist Luxus?

Die beiden haben eine sehr unterschiedliche Auffassung von Luxus. Danni hat eine eher bodenständige Einstellung: "Grundsätzlich bedeutet Luxus für mich: Du wirst geliebt, du hast ein Dach überm Kopf und dein Kühlschrank ist voll. Punkt. Das ist Luxus."

"Ich weiß nicht, also ob sie jetzt eifersüchtig ist oder so, weiß ich nicht. Aber wenn sie dann immer wieder mit diesem Thema anfängt, ist das für mich auch super unangenehm, weil ich weiß, das ist für manche Leute viel viel Geld.", stellt Ina fest. Sie will wegen ihrer teuren Täschchen nicht als Rich B*tch abgestempelt werden. "Manchmal kauf ich mir auch was Günstiges aber das muss man doch nicht so zum Thema machen. Das find ich einfach so ein bisschen unangenehm."

Was Ina kann, könnte Danni schon lange

Beim Zähneputzen kommt die bescheidene Danni nochmal auf ihren 08/15-Kulturbeutel zu sprechen: "25,99€ beim Müller, aber da passt viel rein." Aber auch sie weiß teure Dinge zu schätzen, die sie Ina auch prompt aufzählt: "Natürlich hab’ ich das schon mal erzählt, als ich die drei iPhone 12 gekauft hab’, plus Kaffeemaschine, die hat 700 Euro gekostet. Und iPhone 12 weiß jeder, was das gekostet hat. Wenn ich deine Schublade aufmache, denk ich mir so: 'F*ck, ich könnte mir das auch leisten.' Aber wenn du in meiner Situation bist, überlegst du drei Mal. Weil, ich denk immer: 'Was ist, wenn mir was passiert?'."

Damit spielt Danni, als Witwe ihres verstorbenen Mannes Jens Büchner, auf die familiäre Verantwortung an, die seit dem Tod Ihres Mannes auf ihr lastet: "Ich bin schon ein bodenständiger Mensch. Es gibt so Momente, wo ich das Gefühl hab’, ich hebe ab. Ich weiß einfach zu schätzen, wie es uns gerade geht. Und ich weiß zu schätzen, wie es ist ruhig einzuschlafen. Das hatte ich nicht immer.", erinnert sie sich.

Ina scheint zwar zu wissen, was Danni meint, allerdings hat sie langsam aber sicher genug von dem Thema: "Klar, wir haben verschiedene Leben aber ich weiß nicht, warum sie das immer wieder so nach außen kehrt. Mich hat's auf jeden Fall heute ein Bisschen genervt."

Ob ihre Freundschaft bei " Promi Big Brother" diese Differenzen zwischen den beiden Frauen übersteht, siehst du in SAT.1 und auf Joyn.