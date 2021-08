Im Clip: Emmy Russ: "Danni ist neidisch!"

Ex-Bewoherin Emmy Russ schaut in "Promi Big Brother – Die Late Night Show" vorbei und lässt erst einmal die Fransen fliegen, dann setzt sie sich auf einen Stuhl und packt ihr Insider-Wissen aus – zwei Bewohner:innen kennt sie näher.

Emmy Russ und Danny Liedtke – keine Freund:innen fürs Leben

"Ich kenn Melanie und ich kenn Danny. Das ist schon länger her", offenbart Emmy. "Er mochte mich halt einfach-- das ist einer dieser Menschen, die mich grundlos nicht mögen." Das wollen Melissa Khalaj und Jochen Bendel genauer wissen und haken nach, woher ihre Annahme rührt.

"Er hat es mich spüren gelassen, sagen wir mal so. Also ich war damals mit ihm in einer anderen Sendung", erzählt sie weiter. "Ich mag ihn halt auch nicht deswegen, weil er mich nicht mag."

Der schlechte Eindruck ist geblieben

Sein bisheriger Auftritt hat Emmy nicht vom Gegenteil überzeugt, wie sie offenbart. "Er ist mir jetzt auch, nachdem ich PBB geguckt hab, auch nicht sympathisch geworden oder so. Ich hab halt diesen schlechten Eindruck von ihm, den ersten Eindruck, den er mir halt damals vermittelt hat, und mit dem bin ich auch halt verblieben."

Über Danni Büchner: "Ich glaub, da ist wirklich ein bisschen Neid"

Aber Danny ist nicht der Einzige, der sein Fett bei Emmy wegkriegt. Als Jochen und Melissa sie auf einige Aussagen von Danni Büchner ansprechen, nach denen sie gesagt hat, dass sie mit Luxusgütern wie Rolex-Uhren nicht viel anfangen kann, sagt Emmy offen, was sie denkt: "Ich glaub, da ist wirklich ein bisschen Neid", analysiert die ehemalige Bewohnerin.

"Ich glaube ganz ehrlich – ich auch, in ihrem Alter, wenn ich so aussehen würde, dass ich auf junge Mädels –" Doch bevor sie den Satz zu Ende bringen kann, erntet sie entsetzte Reaktionen von Melissa und Jochen – das hat sie grad nicht wirklich gesagt?

Was Emmy noch ausplaudert, siehst du in der aktuellen Folge von "Promi Big Brother – Die Late Night Show".

