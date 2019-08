Ziemlich seit Tag 1 verfolgen treue "Promi Big Brother" Fans die sich anbahnende Romanze zwischen dem "Love Island"-Schnuckel und dem Soap-Sternchen. Dass es geknistert hat, ist unübersehbar. Bisher wurde die innige Nähe aber eher unter der Decke oder im Schlafsack ausgelebt.

Janine und Tobi küssen sich an Tag 13 bei #PromiBB

Mit der Heimlichtuerei scheint jetzt Schluss zu sein. Wie ein kurzer Videoausschnitt am Ende der Live-Show an Tag 12 zeigt, wird jetzt ganz öffentlich am Campingplatz geknutscht. Na, wenn das mal nicht ein eindeutiges Zeichen ist, dass zwischen den beiden doch mehr ist.

Einer wusste es natürlich von Anfang an: Joey Heindle, der selbsternannte Profi-Kuppler, witterte den Braten schon von Beginn an. Er weißt die beiden zurecht: "Ihr seid zusammen. Ganz klar." Doch da gibt es doch noch etwas Redebedarf. So einig scheinen sich Janine und Tobi da nämlich gar nicht zu sein.

Bleibt also abzuwarten, wie sich der Flirt entwickelt. Und mit etwas Glück gibt es morgen nicht nur den ersten offiziellen Kuss zwischen den Turteltauben, sondern endlich auch ein paar klare Bekenntnisse zueinander. Wie die Romanze weitergeht, erfährst du morgen um 22.15 Uhr bei "Promi Big Brother" 2019 in SAT.1.

