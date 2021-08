Promi Big Brother

Dannys hartes Urteil über Ina

Danny Liedtke hat genug! Ina Aogo hat immer wieder Kommentare von sich gegeben, die ihm aufstoßen. Hält sie sich etwa für etwas Besseres als die anderen "Promi Big Brother"-Bewohner:innen? Und was ist der Grund für ihre Teilnahme an der Show? Danny hat eine Theorie und redet sich immer mehr in Rage.