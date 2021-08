Im Clip: Besuch von Melanie Müllers Mann

"Promi Big Brother": Kommt Mike Blümer zum Finale?

Lang wünschte sich "Promi Big Brother"-Bewohnerin Melanie Müller ein Zeichen ihres Mannes Mike Blümer, ob zwischen ihnen noch alles in Ordnung sei. Die beiden stecken im Moment in einer schwierigen Ehekrise. Das gewünschte Zeichen bekam die 33-Jährige dann an Tag 18. Mike kam ins Studio und das Ehepaar sprach sich aus. Melli verdrückte sogar einige Tränchen. Die Aussprache endete damit, dass Mike ihr sagte, wie stolz die ganze Familie auf sie sei.

Nun steht die gebürtige Sächsin im Finale von #PromiBB und hofft – wie sollte es anders sein – auf die Unterstützung ihres Partners. Doch ist Mike tatsächlich in Köln und sitzt heute Abend um 20:15 Uhr im Studio?

Es herrscht Ungewissheit

Noch ist nicht klar, ob der 54-Jährige seine Frau im Publikum unterstützt. Gewiss dürfte jedoch sein: Melanie Müller wird auch heute wieder Ausschau nach ihrem Mann halten. Das hatte sie bisher immer getan, wenn sie für ein Duell aus dem Weltall ins Studio geholt wurde.

Die Antwort darauf, ob Mike Blümer vor Ort ist, bekommst du heute Abend im Finale von "Promi Big Brother" um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: