Jetzt ist es offiziell: Bei einem spannenden Halbfinale standen Theresia und Almklausi auf der Nominierungsliste und die Zuschauer durften für ihren Favoriten anrufen. Almklausi musste den Campingplatz verlassen. Joey Heindle, Janine Pink, Tobi Wegener und Theresia dürfen sich dagegen über den Einzug ins Finale von "Promi Big Brother" 2019 freuen. Wer wird wohl am Ende das Rennen machen und darf sich über die Siegprämie von 100.000 Euro freuen?

Diese Bewohner stehen im Finale von "Promi Big Brother" 2019

Joey Heindle

Joey hatte es von Anfang an nicht leicht auf dem Campingplatz. Nach anfänglichen Verbrüderungsversuchen mit Zlatko im Luxus-Camp, wendete der sich schnell von ihm ab, kaum war die "Big Brother"-Legende im Zeltlager angekommen. Zlatko und viele andere Bewohner nannten den ehemaligen Dschungelkönig einen Heuchler und warfen ihm ein falsches Spiel vor. Nur zu Tobi und Janine konnte Joey eine wirklich enge Bindung aufbauen. Manch einer würde behaupten zu eng, denn oft stieß der DSDS-Star mit seiner Suche nach Zuneigung und Bestätigung an die gutmütigen Grenzen der beiden. Im Laufe der Sendung machte sich in Joey eine Sehnsucht nach Zuhause und vor allem nach seiner Freundin breit, was ihm die ein oder andere Nominierung seiner Mitbewohner einbrachte. Doch der 26-Jährige blieb seinem Motto vor dem Einzug treu: "Ich bin ein Kämpfer. Wenn ich dort reingehe, will ich auch gewinnen." Auch dank eines goldenen Tickets, das er sich im Live-Match erkämpft hat, steht Joey Heindle jetzt verdient im Finale von " Promi Big Brother" 2019.

Janine Pink

Eine der größten Sorgen von Janine vor dem Einzug war ihr Schlaf: "Ich bin gespannt, wie es klappt, mit so vielen Leuten auf engem Raum schlafen zu müssen. Ich habe einen sehr leichten Schlaf." Doch die smarte Leipzigerin wusste sich zu helfen und legte sich mit Tobi ein schnuckeliges Kuscheltier zu. Nach anfänglichem Kennenlernen waren die beiden schon ab Tag 3 unzertrennlich und entwickelten sich schnell zum ersten Pärchen in der Geschichte von "Promi Big Brother". So schön das Liebesglück für die beiden und den Zuschauer auch war, für Janines Standing innerhalb des Campingplatzes war es nicht gerade förderlich. Sie bekam zahlreiche Nominierungen von ihren Mitbewohnern und wurde des Öfteren sogar auf die Nominierungsliste gesetzt. Doch der Charme und Humor des quirligen Soap-Sternchens kam gut bei den Zuschauern an und so darf sich Janine Pink auf das Finale von "Promi Big Brother" 2019 freuen.

Theresia

Mit ihrem sonnigen Gemüt zeigte Theresia, dass sie auch im Zeltlager nichts weiter brauchte als ihren geliebten Herbert. Das Stoff-Murmeltier begleitete das "GNTM"-Model auf dem #PromiBB-Campingplatz auf Schritt und Tritt. Was dem ein oder anderen Bewohner seltsam erschien, war für Theresia eine wichtige Stütze, aus der sie Kraft schöpfen und sich so bis ins Finale vorkämpfen konnte. Bis auf Janine und Tobi, zu denen sie abgesehen von den letzten Tagen eher weniger Kontakt hatte, erfreute sich Theresia bei den restlichen Bewohnern großer Beliebtheit. Als allgemeine Vertrauensperson öffneten sich viele Mitbewohner ihr gegenüber und so ist sie vor der gefürchteten Nominierungsliste verschont geblieben. Im Finale von "Promi Big Brother" 2019 wird sich zeigen, ob Theresia auch die Zuschauer mit ihrer fröhlichen Art überzeigen kann.

Tobi Wegener

"Ich möchte nicht, dass ganz Deutschland sieht, wie ich mit einer Frau schlafe!", sagte Tobi Wegener vor seinem Einzug auf den Campingplatz von "Promi Big Brother" 2019. Lieber Tobi, wir können dich beruhigen, gesehen haben wir nichts - bis auf ein paar leidenschaftliche Küsse und Kuscheleinheiten. Gut, ein paar verdächtige Geräusche hier und da gab es auch. Doch wer kann es dem schnuckeligen Ex-"Love-Island"-Kandidaten verübeln? Mit Janine Pink hat der 26-Jährige eben schon jetzt den ganz großen Gewinn bei #PromiBB gelandet und bezeichnete die beiden zuletzt als "Traumpaar 2019!". Nicht nur bei Janine, sondern auch bei den restlichen Bewohnern kam der Womanizer mit Herz richtig gut an. Keine Nominierung und Komplimente von allen Seiten sprechen für sich. Doch was die Zuschauer von Tobi Wegener halten, wird sich im Finale von "Promi Big Brother" 2019 zeigen.

