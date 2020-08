Promi Big Brother

Tag 8: Versext und zugenäht - Emmy bekommt Konkurrenz

Tag 8 steht ganz im Zeichen der Liebe: Während Adela und Mischa erneut auf Tuchfühlung gehen, geht Emmy bei Udo aufs Ganze. Sie hat genug vom Sex-Entzug! Udo ist angetan und legt gerne bei Emmys Brüsten Hand an. Doch die nächsten Gewitterwolken ziehen bereits auf: Erst stellt Adela Udo wegen einer sexistischen Beleidigung zur Rede und dann zieht auch noch Emmys Erzfeindin Alessia-Millane Herren ein! Bei so viel Chaos bleibt den Bewohnern kaum Zeit, den Auszug von Jasmin Tawil zu betrauern. Das alles und mehr siehst du jetzt in Folge 8 von "Promi Big Brother" 2020!