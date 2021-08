Erst reden, dann nachdenken: So lautet wohl Danny Liedtkes Devise. Bei seinem Einzug in die Raumstation gibt es für die Plaudertasche kein Halten mehr. Zu all seinen neuen Mitbewohner:innen fallen Danny ein paar Sätze ein. Taktgefühl beweist er dabei nicht unbedingt.

Zunächst erfragt Danny die wichtigen Fakten. "Bist du Single?", möchte er von Spielerfrau Ina Aogo wissen, die zu seinem Bedauern aber verheiratet ist. "Schade", findet Danny. Doch Ina weist ihn darauf hin, dass Mimi Gwozdz noch nicht in festen Händen sei.

Danny hat sein Taktgefühl vergessen

"Ich weiß", gibt Danny zurück. "Hat beim 'Bachelor' nicht geklappt, ne?", fügt er an Mimi gerichtet hinzu.

Bei Uwe Abel erkundigt er sich ebenfalls, wie dessen Beziehung läuft: "Und? Schon Kinder gemacht?" Von Melanie Müller hat Danny zumindest schon mal etwas gehört: "Du hast auch ein Café? Oder hast du nicht irgendwas mit Mallorca?"

Auch Daniel Kreibich bekommt sein Fett weg. Den hat Danny offenbar anders in Erinnerung: "Wow! Du bist aber ein bisschen korpulenter geworden, kann das sein?" Er stellt aber gleich klar, dass das nicht böse gemeint war, und spricht ihm Mut zum Abnehmen zu: "Du schaffst das!"

Melanie: "Sag mal, hast du was genommen?"

Und was sagen die anderen Bewohner:innen zu diesen Äußerungen? Es herrscht allgemeine Sprachlosigkeit, bis Melanie schließlich Worte findet: "Sag mal, hast du was genommen?"

Uwe hat noch ein wenig Hoffnung und fragt vorsichtig: "Das wird noch ruhiger mit dir?" Das könnte schwierig werden, räumt Danny ein. "Ich hab viel Energie." Er sei aber nicht nur am Quatschen. "Ich war halt sieben Tage in so einem Zimmer, Alter", versucht er sich zu erklären.

"Ich red halt einfach und denk manchmal erst nachher darüber nach", gesteht er im Sprechzimmer.

Ob ihn das noch in Schwierigkeiten bringt und wie die anderen Bewohner:innen mit der Quasselstrippe umgehen, kannst du jeden Abend bei " Promi Big Brother" in SAT.1 und auf Joyn verfolgen. Damit du keine Episode verpasst, gibt es für dich hier alle Sendezeiten und Sendetermine übersichtlich zusammengefasst.

