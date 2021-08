Auf der Raumstation bei " Promi Big Brother" sprechen die Bewohner:innen über das Thema Schönheits-OPs. Pascal fragt Ina Aogo, was sie alles an sich hat machen lassen. "Meine Brüste", antwortet die Spielerfrau.

Danny Liedtke will es genau wissen: Welche Implantate hat sich Ina einsetzen lassen? Sind die weich? Fühlen die sich echt an? Gibt es Unterschiede? "Ich hab noch nie gemachte M*pse angefasst", gesteht Pascal. "Das wirst du hier auch nicht tun", stellt Ina sofort klar. Die Frauen der Runde versichern ihm: Das ist butterweich, wie eine echte Brust.

Eric verpasst den Brüstecheck

Um das zu demonstrieren gehen die Damen selbst auf Tuchfühlung. Ina, Babs, Marie und Payton betasten gegenseitig ihre Brüste und vergleichen. Schließlich bringt auch Melanie ihre Hände und Brüste mit ins Spiel. "Du musst hier oben anfassen, sonst merkst du das doch nicht", erklärt sie und demonstriert es direkt bei Marie.

Im Clip: Brüstecheck bei den Girls: Fake oder Natur pur?

Die Herren der Schöpfung sind zum Zusehen verdammt. "Sag mal, sind wir hier im Porno, oder was?", fragt Pascal lachend. " Eric, du musst ganz schnell rauskommen!", ruft indes Danny. Bei derartigen Szenen darf ein Eric Sindermann natürlich nicht fehlen, doch wo ist der? Auf der Toilette – und verpasst die ganze Action. "Eric hat richtig, richtig die A*schkarte gezogen", so Pascal.

Wessen Brust fühlt sich am besten an?

Aufgeregt wie ein Kind an Weihnachten hopst Pascal auf dem Bett herum, während der Brüstecheck in der Damenrunde seinen Lauf nimmt. Zudem wird sich darüber ausgetauscht, wie viel Gramm wer in seinen Vorbau implantiert hat.

"Was hat sich jetzt am besten angefasst?", möchte Danny irgendwann wissen. Marie Lang ist sich sicher, dass ihre Brust den besten Touch hat. Payton klärt auf: "Das war ein biologisches Thema, rein wissenschaftlich!"

Welche spannenden Themen heute noch bei "Promi Big Brother" auf den Tisch kommen, siehst du jeden Abend live in SAT.1 und auf Joyn.

