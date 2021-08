Mit Danny Liedtke und Eric Sindermann scheint sich Uwe Abel auf dem Big Planet gut zu verstehen. Seine Frau Iris überrascht das nicht. Die beiden seien Uwes Kragenweite, verrät sie in " Promi Big Brother – Die Late Night Show". Wie ist das denn gemeint?

"Er ist ja auch eigentlich so ein bisschen Partylöwe. Also er macht echt gerne Party", erklärt Iris. "Uwe ist ein Partytier. Oh ja."

So feiert Uwe Abel

Der Bauer mit Herz feiert auch gerne mal die Nächte durch bis zum frühen Morgen, plaudert Iris weiter. Alkohol gehört da auch mal dazu und "zu ACDC abrocken".

Auf dem Big Planet scheint es Uwe deutlich besser zu gehen als zuvor in der Raumstation. Da vergoss der Bauer mit viel Herz auch das ein oder andere Tränchen. Er vermisst seine Frau und auch seine Heimat. Iris ist sich sicher, dass Uwe aus seiner Zeit bei "Promi Big Brother" etwas mitnehmen wird.

Wenn Uwe an seine Grenzen stößt

Die größte Herausforderung: "Mal auf sich selbst gestellt zu sein, ohne mich, fernab der Heimat und da mal vielleicht seine Grenzen auszutesten", so Iris. An eine solche Grenze ist Uwe schon gestoßen und dann zeigt er dies auch.

Welche Seite Uwe als nächstes bei "Promi Big Brother" 2021 zeigt – das Partytier, den Sensiblen oder eine ganz andere – siehst du jeden Abend in SAT.1 und auf Joyn. Damit du keine Folge verpasst, findest du hier alle Sendezeiten und Sendetermine im Überblick.

