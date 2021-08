Pascal Kappés ist ein großer " Promi Big Brother"-Fan. "Mit der Teilnahme geht ein Lebenstraum in Erfüllung", verriet das Male Model vor seinem Einzug auf Instagram. "Ich bin so aufgeregt und so gespannt was mich erwarten wird, auf wen ich treffen werde und ob ich den Regeln des großen Bruders gewachsen bin", heißt es weiter in dem Post.

Im Clip: Pascal Kappes: Vom Mister Saarland zum Mister Galaxie?

Fanliebe bis unter die Haut

Zunächst trifft Pascal auf Marlene Lufen und Jochen Schropp, die ihn kurz vor dem Start seines Weltraum-Abenteuers beim großen Bruder begrüßen. Marlene ist schon zu Ohren gekommen, dass Pascal ein großer Fan ist und diese Fanliebe sogar unter die Haut geht: "Mir wurde gesagt, dass du schon bevor du wusstest, dass du bei uns mitmachst, dir das 'Promi Big Brother'-Emblem hast tätowieren lassen?"

Das ist korrekt. Pascal präsentiert das "Promi Big Brother"-Logo, das zwischen ein paar weiteren Bildchen auf seiner Wade prangt. Darunter der Vermerk: "#2021".

Tattoo als Glückbringer

Das Tattoo hat ihm offensichtlich Glück gebracht und es hat mit der Teilnahme geklappt. Anscheinend diente es auch bei Pascals erstem Duell als Glücksbringer. Dort konnte er sich direkt einen Platz auf dem Big Planet erspielen.

