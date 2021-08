Die Challenge: 35 Gramm Haare sammeln. Der Gewinn: Eine fette Party auf dem Big Planet. Das haben sich die Promis nicht zweimal sagen lassen und haben alles daran gesetzt, das Ziel zu erreichen. Mit der Aussicht auf das spendierte Fest, waren Melanie Müller und Danny Liedtke sogar bereit ihr Haupthaar vollständig zu opfern.Im Clip: Feuchtfröhliche Party auf dem Big Planet

"Auf die letzten Zehn!"

Bei all dem Einsatz wurde die Challenge des großen Bruders natürlich ohne Mühen gewonnen und die Bewohner:innen durften auf dem Planeten ausgelassen feiern. Bei kühlen Drinks, strahlendem Sonnenschein und einem Sprung in den Pool wird das Leben ausgiebig genossen und auf die "letzten Zehn" angestoßen.Wie wild die Party wirklich war, erfährst du heute Abend um 22:20 Uhr bei "Promi Big Brother" in SAT.1 und auf Joyn.Das könnte dich auch interessieren: