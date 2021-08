Im Clip: Hat Ina Danni knallhart übergangen?

Marie Lang, Gitta Saxx, Uwe Abel und Danni Büchner müssen an Tag 15 von "Promi Big Brother" eine Niederlage einstecken. Die Strafe: Eine:r von ihnen wird nominiert. Danni Büchner fackelt nicht lang und ruft ihren eigenen Namen dem großen Bruder entgegen – und nutzt anschließend die Zeit in der Raumstation, um die Beweggründe für ihren Entschluss ausführlich zu erläutern.

Danni für alle

Danni ist sich sicher: Jede:r der Bewohner:innen hätte so reagiert wie sie es getan hat, wenn sie in der gleichen Situation gewesen wären. Dennoch scheint sie das unstillbare Verlangen zu haben, ihre Mitbewohner:innen mit einem Redefluss zu übergießen.

Alles für Marie Lang und Gitta Saxx

Danni habe dabei nur an Gitta und Marie gedacht. Die beiden sind zum ersten Mal bei so einem Format dabei. "Ich möchte nicht, dass du traurig bist, weil du nominiert bist, und weinst", wendet sie sich an Marie, um dann an Gitta gewandt hinzuzufügen: "Oder du!"

Mäßige Begeisterung bei den Bewohner:innen

Aber wie sehen die Bewohnerinnen und Bewohner Dannis Schnellschuss? Während ihrer Erklärungstiraden zeichnen sich leere Blicke auf ihren Gesichtern ab und Marie sieht nachdenklich drein. Ist Danni über das Ziel hinausgeschossen und hat die Bewohner:innen vor den Kopf gestoßen?

Reine Taktik, vermutet Uwe Abel

"Sie hat das schon genossen, zu sagen: 'Hey Leute, ich bin auch stark'", schildert Uwe seine Sicht im Sprechzimmer. "Natürlich ist das geschickt." Er fügt hinzu: "Ich denke, Daniela wollte mal abschätzen, wie ihr Standing ist."

Dabei hat die Büchnerin im Sprechzimmer ganz anderes verlauten lassen. "Das hat nichts mit Taktik oder selbstlos zu tun. Ich hab einfach realistisch gedacht", erklärt sie sich.

Wie es auf der Raumstation weitergeht und ob Danni Zank und Zoff über die Bewohner:innen gebracht hast, siehst du ab morgen Abend um 22:20 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

