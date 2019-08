An Tag 13 bei "Promi Big Brother" sprechen Tobi und Janine das erste Mal über die gemeinsame Zeit nach "Promi Big Brother". Tobi stellt fest, dass er noch nie eine "ältere Frau" zur Freundin hatte. Er ist 26 Jahre, sie 32 Jahre. "Ältere Frau! Das klingt, als wäre ich schon im Ruhestand!", verteidigt sich Janine. In diesem Alter wären Frauen eben meist schon vergeben, sagt der Frauenschwarm.

"Auf alten Schiffen lernt man segeln", entgegnet Janine, die Tobis Aussage wohl als einen leisen Zweifel am jungen Glück deutet. Darauf reagiert Tobi verhalten. Moment mal, stimmt denn Tobis Aussage überhaupt? War nicht seine Ex-Liebschaft von Love Island Natascha Jasmin Beil auch älter als der Sunnyboy?

"Promi Big Brother" 2019: Gegensätze ziehen sich an

"Ich habe keine Lust auf einen Typen, der noch die Eierschalen hinter den Ohren hat. Aber so schätze ich Tobi auch nicht ein", sagt Janine im Sprechzimmer. "Tobi weiß, was er will", sagt sie. Stimmt: er will vor allem Sport machen und auf seine Ernährung achten, damit er in Form bleibt. Die sexy Sächsin Janine dagegen braucht zum Glücklichsein vor allem Süßigkeiten, von Sport ist nicht die Rede. "Da haben sich ja zwei gefunden", kommentiert Joey Heindle. "Gegensätze ziehen sich an", verteidigt sich Tobine.

Steht Tobi nur auf Sporthäschen?

"Was ist, wenn es zur Diskussion kommt? Wenn Janine kein Sport machen würde?", fragt Joey. "Das ist doch ihr Problem. Aber wenn die dick werden sollte: Ciao!", antwortet Tobi. "Dann würde ich erstmal sagen: 'Sieh zu, dass du aufs Laufband kommst'. Aber die wird ja nicht dick, das weiß ich", relativiert er. "Außer er schwängert mich, dann werde ich dick", entgegnet Janine und nimmt Joey so die Luft aus den Segeln, der macht nämlich große Augen.

"Ich bin gespannt, wie das wird, wenn wir wieder draußen sind?", sagt Janine. "Traumpaar 2019", sagt Tobi. Ob er recht behalten wird?

Ob Tobi und Janine am Finaltag noch ein eine heiße Überraschung für die Zuschauer parat haben, seht ihr heute um 20.15 Uhr bei "Promi Big Brother" 2019 in Sat.1.

