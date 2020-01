Die neue Staffel von "The Biggest Loser" steht also schon in den Startlöchern und bringt gleich mehrere Neuerungen mit sich. Unter anderem ein "Secret Team", das von Sarah und Dominic Harrison gecoacht wird. Ramin und Neu-Coach Petra bekommen also Konkurrenz - und wissen es gar nicht. Lediglich Camp-Chefin Dr. Christine Theiss ist eingeweiht.