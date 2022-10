Es geht um alles! Heute steigt das Finale bei "Das große Backen" 2022

Anzeige

Raheem, Caterina und Christa haben sich durch die Jubiläumsstaffel gebacken und stehen jetzt im Finale. Wer wird "Das große Backen" 2022 für sich entscheiden?

Drei Finalist:innen kämpfen um den Sieg. Wer wird am Ende "Das große Backen" gewinnen und damit den goldenen Cupcake sowie das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro und das eigene Backbuch?

Raheem, Caterina und Christa haben es bis ins Finale geschafft. Dem einzigen Hobbybäcker gelang der Einzug sogar mit der roten Schürze. Er ist noch einmal der "Bäcker der Woche". Wird er auch im Finale punkten und sich den Titel "Bester Hobbybäcker 2022" schnappen?

Raheem im Finale zu Tränen gerührt

Dass er es tatsächlich ins Finale geschafft hat, scheint der 31-Jährige noch gar nicht ganz glauben zu können – und dann auch noch mit der roten Schürze. "Ich hab mich immer selber gefragt, ob ich das schaffe, und ich hab es geschafft", sagt er mit feuchten Augen. "Ich gebe immer noch nicht auf."

Hochzeitsdirndl als Glückbringer

Christa trägt zwar keine rote Schürze, aber ihr Hochzeitsdirndl, in der Hoffnung, dass es ihr Glück bringt. In der Preview sieht man sie hochkonzentriert bei der Millimeterarbeit mit dem Lineal an der Torte – und das mit zittrigen Händen. „Die Motivation ist da. Sie ist megahoch. Ich will einfach allen beweisen, dass ich’s drauf hab", sagt Christa.

Rettungsaktion bei Caterina

Doch auch Caterina ist hochmotiviert: "Ja, ich bin total motiviert, meine zwei Rivalen zu besiegen." Die Vorschau verrät, wie Caterina beim Anrühren einer weißen Creme ins Schwitzen kommt. "Ich muss das hier nur einmal retten", erklärt sie Moderatorin Enie knapp. Hoffentlich klappt diese Rettungsaktion und endet nicht im Desaster.

Wer wird "Hobbybäcker:in der Jahres 2022"? Das erfährst du im großen Finale der Jubiläumsstaffel von "Das große Backen" heute Abend um 17:20 Uhr in SAT.1.