Das Wichtigste in Kürze Das Finale von "Das große Backen" wurde am Sonntag, 23. Oktober 2022, ab 17:20 Uhr in SAT.1 ausgestrahlt. Alle Infos zu Jubiläumsstaffel gibt es hier auf einen Blick.

Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung kannst du die Show kostenlos im Livestream verfolgen.

Raheem, Christa und Caterina kämpfen um den goldenen Cupcake, 10.000 Euro und ein eigenes Backbuch. Kurz vor dem Finale musste sich Kandidatin Dörte geschlagen geben.

Vier Hobbybäcker:innen traten im Halbfinale von "Das große Backen" 2022 an, um zu ermitteln, wer im Finale auf den Sieg hoffen darf. Nun stehen die Finalist:innen fest.

Alleskönnerin Christa

Christa ist ein echtes Multi-Talent. Egal ob mehrstöckige Torten, exotische Geschmäcker oder verspielte Dekorationen: Für die 28-Jährige scheint nahezu jede Challenge ein echtes Kinderspiel zu sein. Besonders die Arbeit mit Fondant und das Modellieren von Figuren zählen zu ihren Stärken. In der Jubiläumsstaffel durfte sie bereits dreimal die rote Schürze tragen, doch schafft sie es auch im Finale, die beste Hobbybäckerin zu sein?

Patissier-Niveau bei Raheem

Raheem bewahrt Ruhe, wenn andere gehetzt umherspringen und nervös werden. Der gebürtige Syrer konnte in jeder Woche mit ausgefallenen Kombinationen verschiedener Aromen überraschen und hat vor allem Juror Christian Hümbs mehrmals beeindruckt. In den letzten beiden Folgen ergatterte er den Titel "Bäcker der Woche" und zeigt somit, dass er absolut verdient im Finale der 10. Staffel steht.

Klare Linien und Perfektion bei Caterina

Auch Finalistin Caterina darf nicht unterschätzt werden. Die Vertriebsmanagerin aus Geislingen präsentierte der Jury in den bisherigen Folgen immer souveräne Torten und vor allem fein ausgearbeitete und vorher unbekannte Gebäckstücke der technischen Prüfungen. Dass sie in der Jubiläumsstaffel noch nie die rote Schürze tragen durfte, verunsichert Caterina nicht. Sie will im Finale alles geben und den goldenen Cupcake mit nach Hause nehmen.

Der Gewinner oder die Gewinnerin von "Das große Backen" 2022 wurde in der Sendung am Sonntag, 23. Oktober, ab 17:20 Uhr in SAT.1 ermittelt.