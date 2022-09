Die Jubiläumsstaffel geht weiter mit noch nie dagewesenen Herausforderungen. In Folge 2 verlangt Brotsommelier Axel Schmitt absolute Perfektion und genaues Arbeiten. Welchen Hobbybäcker:innen gelingt das herzhafte Gebäck und wer scheitert auf dem Weg zum goldenen Cupcake?

Diese Staffel läuft anders als bisher: Jurorin Betty kann wegen ihrer Corona-Infektion in Folge 1 und 2 nicht vor Ort sein, Moderatorin Enie van de Meiklokjes vertritt sie und auch die Aufgaben sind besonders.

Der Brot-Gott im Backzelt

Axel Schmitt ist Bäckermeister, Brotsommelier, Konditor, Autor und Back-Weltrekordhalter. In seiner vielfach preisgekrönten Bäckerei, die er in der vierten Generation führt, experimentiert er gerne und beschallt beispielsweise seinen Sauerteig mit Musik, um den Säuregrad und damit das Aroma zu verändern.

Seine Rezepte werden inzwischen sogar in China gebacken und sind in immer mehr Medien zu finden. Ebenfalls ein breites Publikum erreichte sein im August 2022 erschienene Backbuch "Das einfachste Brot der Welt" , das in den Tagen nach der Veröffentlichung zu den 20 meistverkauften Büchern auf Amazon zählte. Egal ob als offizieller "Wacken-Bäcker" on stage des weltgrößten Heavy-Metal-Festivals, mit seiner eigenen TV-Show oder als Stammgast im SAT.1-Frühstücksfernsehen: Axel Schmitt lebt und liebt sein Handwerk und gibt seine Tipps und Tricks heute an die Hobbybäcker:innen der 10. Staffel weiter.

Die geheime Torte aus dem Vorspann

Aufmerksame Zuschauer:innen von "Das große Backen" haben sich schon häufiger gefragt, was das eigentlich für eine leckere Himbeer-Torte im Vorspann der Sendung ist. Heute wird das dunkle Geheimnis zwar nicht gelüftet, doch die Kandidat:innen kommen der Lösung etwas näher. Jedes Backtalent zaubert seine eigene Kreation der berühmten Torte. Optisch müssen sie sich an die Vorgabe halten, doch geschmacklich ist alles möglich.

Welche Rezepte die Teilnehmer:innen von Deutschlands größter Backshow dafür entwickelt haben und wie diese der Jury schmecken, erfährst du heute Abend ab 17:20 Uhr in SAT.1.