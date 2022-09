Der Alltag am Set und die besonderen Aufgaben der Jury

Maske, O-Töne, Corona-Regeln - am Set von "Das große Backen" wird es nie langweilig. Doch was man in der Show nicht sieht, ist der Trubel und das Gewusel im Backzelt. Außerdem erfahrt ihr im Video, wie besonders die Rollen von Christian Hümbs und Betty Schliephake-Burchardt sind. Neben Jurymitgliedern sind sie nämlich vor allem eines: Moralische Unterstützung für die Kandidaten.