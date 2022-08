Anja (37) aus Ruppichteroth in NRW

Es ist ein Magic Moment für Anja, als sie erstmals das Backzelt betritt: "Für mich ist einfach Magie in diesem Zelt. Bin ich jetzt wirklich hier?!" Die vierfache Mutter bringt nichts so leicht aus der Ruhe und hat das Multitasking in ihrer Familie perfektioniert. Durch ihre Kinder ist die 37-Jährige zum Backen gekommen, mittlerweile ihre große Leidenschaft. So groß, dass sie zu Hause sogar zwei Küchen hat: eine für die Familie und eine nur zum Backen. Und wenn sie mal nicht backt, trainiert sie eine Volleyball-Jugendmannschaft. Ihr Motto: "Ohne Kuchen und Gebäck hat das Leben keinen Zweck!"