Tageshoroskop vom 8. Dezember 2022: Jetzt wird es emotional!

Der Vollmond auf der Schütze-Zwillinge-Achse liegt hinter uns, wir könnten auch sagen: die Wissen-und-Weisheits-Achse. Außerdem ist Mars weiter rückläufig in dem Luftzeichen. Emotional wünschen wir uns Abwechslung. Heute nicht "Dienst nach Vorschrift" – das macht uns nervös.

Anzeige

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Es wird stark emotional!

Der Vollmond auf der Schütze-Zwillinge-Achse liegt hinter uns, wir könnten auch sagen: die Wissen-und-Weisheits-Achse. Außerdem ist Mars weiter rückläufig in dem Luftzeichen. Emotional wünschen wir uns Abwechslung. Heute nicht "Dienst nach Vorschrift" – das macht uns nervös.

Glückskind Skorpion

Bei Skorpionen sind Kritik und Probleme gerade nicht gefragt. Sie pflegen eine erquickende Leichtigkeit.

Das Tageshoroskop vom 07. Dezember

Glückskind Skorpion

Schützen spüren einen enormen Optimismus und schaffen es, andere mitzureißen wie kaum jemand sonst. Wenn sie sich etwas wünschen, sollten sich Schützen-Geborene jetzt dafür einsetzen!

Tageshoroskop 08.12. Widder (21.03.-20.04.)

Widder haben Hummeln im Hintern und wollen unbedingt etwas tun. Traut euch und legt los – eure Motivation wird euch zu ganz tollen Ergebnissen führen.

Tageshoroskop 08.12. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere können den heutigen Tag richtig genießen – am besten bei einem kleinen Bummel. Vielleicht in der Mittagspause oder abends. Es tut euch gut mit Leuten ein kleines Schwätzchen zu halten, die ihr gar nicht oder nicht gut kennt.

Tageshoroskop 08.12. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge haben viel um die Ohren. Trotz all dem Stress habt ihr das Gefühl, wieder das richtige Tempo in eurem Alltag zu haben. Allerdings fühlt ihr euch dann und wann ein bisschen ausgebremst, was an Mars liegt, der rückläufig ist.

Tageshoroskop 08.12. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse sind in guter Stimmung. In regelrechter Jubel-Stimmung. Genießt das einfach mit euren Freunden und euren Liebsten!

Tageshoroskop 08.12. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen haben eine optimistische Grundstimmung und unterstützen andere in ihren Ideen und Anregungen.

Tageshoroskop 08.12. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Für Jungfrauen ein toller Tag, um sich nochmals darüber klar zu werden, wofür ihr euch gerade einsetzen wollt. Es ist euch wichtig, diese Anliegen jetzt nach vorne zu bringen.

Tageshoroskop 08.12. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen sind heute beseelt, von dem was in der Welt passiert. Wenn sich Personen für ihre Ideale einsetzen, in Form von Bewegungen und Protesten, seid ihr mehr als nur emotional berührt. Es macht euch Hoffnung!

Tageshoroskop 08.12. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione verspüren eine erquickende Leichtigkeit. Ihr wollt und müsst nicht viel hinterfragen, sondern nach eurem Bauchgefühl handeln.

Tageshoroskop 08.12. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen erleben einen intensiven Vollmond. Egal wo ihr heute seid oder hin wollt, ihr trefft nur auf positive Menschen, bei denen eure Ideen und Anliegen prima ankommen.

Tageshoroskop 08.12. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke sind sehr realistisch unterwegs. Ihr hinterfragt nicht alles, kommt aber trotzdem heute super voran. Ein Tag voller Power!

Tageshoroskop 08.12. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner brauchen an diesem Vollmond-Tag Zeit für sich selbst. Das kann ein tolles Abendessen sein oder ein Ausflug. Ihr braucht eine Bereicherung, neue Eindrücke und Erkenntnisse, die euch beflügeln.

Tageshoroskop 08.12. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische benötigen eine wunderbare und gesellige Stimmung zuhause. Hierfür müssen manchmal unliebsame Dinge angesprochen werden – die lassen sich aber fix bereinigen und schon kann eurer Wohlfühl-Tag starten.