Wochenendhoroskop 02.-04.12.2022 

Was ist ein Horoskop?

Wochenhoroskop ab 28. November

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Ein seelisches Auf und Ab!

Dank Feuer- und Lufteinflüssen ging es diese Woche heiß her. Wir konnten uns gegenseitig "entfachen" – jetzt kommt der Cooldown. Denn Venus und Merkur treten mit Neptun in Verbindung – wir wechseln von der kognitiven Ebene auf die seelische. Wenn uns jetzt die Puste ausgeht oder die richtigen Worte fehlen, sollten wir das einfach akzeptieren.

Glückskind Steinbock

Mit Venus-Merkur in Verbindung zu Neptun gehen wir am Wochenende in den Cooldown – das spüren Steinböcke besonders. Sie genießen den Rückzug und sind gerne am Träumen.

Wochenendhoroskop 02.12.-04.12. Widder (21.03.-20.04.)

Widder hat Mond im eigenen Zeichen und verspürt dadurch den Drang, etwas zu ändern. Es wird ein sehr emotionales Wochenende mit vielen Impressionen.

Wochenendhoroskop 02.12.-04.12. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere verstehen einiges falsch. Am besten ihr lasst das Problem erstmal liegen bzw. ruhen und geht es erst nächste Woche an. Alles andere wäre nur anstrengend.

Wochenendhoroskop 02.12.-04.12. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge sind nach der letzten Woche etwas wortkarg und wünschen sich Ruhe und Entspannung. Mit Punsch und Plätzchen klappt das gleich noch viel besser – so läutet ihr entspannt die Weihnachtszeit ein.

Wochenendhoroskop 02.12.-04.12. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse brauchen mehr Ruhe und mehr Hingabe, an das, was ist, das, was war und das, was vielleicht kommen wird. Hört in euch hinein und ihr werdet spüren, wer oder was euch jetzt besonders wichtig ist.

Wochenendhoroskop 02.12.-04.12. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen wundern sich, dass sie dieses Wochenende scheinbar nichts auf die Reihe bekommen. Das nehmt aber nur ihr so wahr. Um euch nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, solltet ihr euch an eure Liebsten halten und mit ihnen gemeinsam Dinge angehen und umsetzen.

Wochenendhoroskop 02.12.-04.12. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen sollten schwierige Themen oder Entscheidungen auf die kommende Woche verschieben. Dieses Wochenende ist erstmal relaxen angesagt und das geht besonders gut bei Netflix & Co.

Wochenendhoroskop 02.12.-04.12. Waage (24.09.-23.10.)

Für Waagen ein schönes Wochenende, um zum Beispiel an einer Vernissage teilzunehmen oder sich durch andere kulturelle Ereignisse bespielen zu lassen.

Wochenendhoroskop 02.12.-04.12. Skorpion (24.10.-22.11.)

Für Skorpione ein Wochenende zum Dahinschmelzen. Ihr genießt jede Minute und schafft es anderen auch noch was von euren positiven Vibes abzugeben. Kopf aus, Gefühl an – lautet euer Motto!

Wochenendhoroskop 02.12.-04.12. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen können jetzt in den Rückzug gehen: weniger sprechen, mehr fühlen! Ein langer Spaziergang oder ein Ausflug auf den Weihnachtsmarkt tun euch jetzt richtig gut. Lasst die Eindrücke auf euch wirken und schöpft daraus neue Kraft.

Wochenendhoroskop 02.12.-04.12. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke ziehen sich gerade zurück und träumen sich durchs Wochenende. Völlig in Ordnung, da das genau das ist, was ihr jetzt braucht. Realistisch sind wir schließlich oft genug.

Wochenendhoroskop 02.12.-04.12. Wassermann (21.01.-19.02.)

Für Wassermänner ein schönes Wochenende, um es mit Menschen zu zelebrieren, die euch wirklich nahe sind. Ihr liebt zwar Social Media, doch dieses Wochenende solltet ihr euch auf eure Lieblingsmenschen in eurer Nähe konzentrieren – die freuen sich jetzt ganz besonders über eure Anwesenheit.

Wochenendhoroskop 02.12.-04.12. Fische (20.02.-20.03.)

Durch die Konstellation von Merkur und Neptun steht das Musische dieses Wochenende im Vordergrund. Das pflegen vor allem die Fische in diesen Tagen. Macht eure Lieblingsplaylist an und lasst euch treiben.