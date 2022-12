Dein Wochenhoroskop ab 05. Dezember 2022: Großzügigkeit ist nun Programm!

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Tageshoroskop vom 01. Dezember

Großzügigkeit ist nun Programm!

Uns steht eine Woche im Zeichen der Großzügigkeit bevor – wir können richtig aus dem Vollen schöpfen und kommen in Schenk-Laune. Sowohl Venus als auch Merkur werden mit Jupiter in Verbindung treten – da haben wir kein Maß mehr, aber dies durchaus auch im positiven Sinne.

Glückskind Skorpion

Schützen spüren einen enormen Optimismus und schaffen es, andere mitzureißen wie kaum jemand sonst. Wenn sie sich etwas wünschen, sollten sich Schützen-Geborene jetzt dafür einsetzen!

Wochenhoroskop 05.12-09.12. Widder (21.03.-20.04.)

Widder erleben zu Beginn der Woche eine Überraschung. Ihr seid mit jemandem auf einer Wellenlänge, von dem ihr das gar nicht erwartet hättet! Besonders im Job werden euch so die Augen für andere Dinge geöffnet.

Wochenhoroskop 05.12-09.12. Stier (21.04.-20.05.)

Der Mond ist im Zeichen Stier und Stier-Geborene spüren, dass sie mit etwas hadern. Hört auf eure seelischen Signale, um eine Balance für euch selbst zu finden, um nicht aus der Emotions-Bahn geworfen zu werden.

Wochenhoroskop 05.12-09.12. Zwillinge (21.05.-21.06.)

Zwillinge sind voller Elan und Courage, um die eigenen Ziele umzusetzen. Aber auch gesellschaftliche Probleme treiben euch um und ihr wollt etwas dagegen tun. Am Donnerstag sind heiße Diskussionen angesagt.

Wochenhoroskop 05.12-09.12. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse schieben alle Vorsicht beiseite. Ihr geht jetzt nochmal in die Vollen – und werdet nicht enttäuscht sein! Gerade familiäre Zwists können gut geklärt werden.

Wochenhoroskop 05.12-09.12. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen übertreiben diese Woche aufgrund der Planeten-Konstellation gerne. Dies kann aber auch durchaus im positiven Sinne sein, wenn es darum geht neues zu entdecken und anzugehen.

Wochenhoroskop 05.12-09.12. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen erleben eine Woche, in der sie sich etwas trauen, für das sonst oft Mut und Courage fehlen. Eine tolle Zeit, um all eure Kraft zu sammeln und eure Herzensangelegenheiten anzugehen.

Wochenhoroskop 05.12-09.12. (24.09.-23.10.)

Für Waagen eine tolle Woche, um zu erfahren, wofür es sich lohnt sich einzusetzen. Ihr merkt, was euch beflügelt, wofür es sich lohnt zu kämpfen.

Wochenhoroskop 05.12-09.12. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione haben eine besondere Woche, da ihr viel Spaß daran habt, anderen eine Freude zu machen. Legt am besten gleich am Montag damit los, um viele Glücksgefühle im Laufe der Woche einsammeln zu können.

Wochenhoroskop 05.12-09.12. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen sind super optimistisch und schaffen es, andere mitzureißen, wie kaum jemand sonst. Wenn ihr euch dringend etwas wünscht oder wollt – setzt euch dafür ein, die Zeichen stehen prima, dass ihr das erreicht.

Wochenhoroskop 05.12-09.12. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke erwartet eine schöne Woche mit viel Entspannung und Ruhe gegen Ende der Woche. Davor dürft ihr ruhig nochmal mit voller Power alles angehen und vielleicht auch im Job etwas übertreiben, um das Projekt bis Jahresende noch zum Abschluss zu bringen.

Wochenhoroskop 05.12-09.12. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner sollten diese Woche auf die Gemeinschaft zählen. Wenn ihr im Job oder im Privaten, noch etwas zum Abschluss bringen müsst oder ein Vertragsabschluss ansteht – solltet ihr diese Woche euer gutes Händchen dafür ausnutzen.

Wochenhoroskop 05.12-09.12. Fische (20.02.-20.03.)

Fische brauchen das Gefühl von guter Gemeinschaft und Community. Das wünscht ihr euch diese Woche und werdet bestimmt nicht enttäuscht. Meldet euch bei Freunden, von denen ihr schon länger nichts mehr gehört habt und ihr werdet merken, wie nahe ihr ihnen doch noch seid.