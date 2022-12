Einen Tag vor Vollmond steigt die Stimmung. Manche sind geradezu aufgeregt oder können nicht gut schlafen. Es ist ein Vollmond auf der Schütze-Zwillinge-Achse: Es geht um Wissen und Information. Merkur in Steinbock hilft uns, Erkenntnisse zu gewinnen.

Erkenntnisse werden gewonnen!

Tageshoroskop 07.12. Widder (21.03.-20.04.)

Für Widder ein toller Mittwoch, um in Gemeinschaft zu sein, zu plaudern und sich auszutauschen. Unterschiedliche Themen begeistern euch und bringen euch dazu, euch in andere Themengebiete hineinzudenken.

Tageshoroskop 07.12. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere verzetteln sich super schnell. Ihr seid überall und nirgends – in dieses Chaos gilt es nun Ordnung zu bringen. Ihr habt trotz des Chaos‘ jede Menge Spaß und kriegt die meisten Dinge unter einen Hut.

Tageshoroskop 07.12. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge fühlen sich heute in Gesellschaft besonders wohl. Achtung: Dabei kommt es zu kleinen Unstimmigkeiten, die euch aber nicht weiter stören – also nicht zu ernst nehmen.

Tageshoroskop 07.12. Krebs (22.06.-22.07.)

Für Krebse ein toller Tag, um neue Bekanntschaften zu pflegen. Ihr habt in den vergangenen Tagen tolle Leute kennengelernt und diese Begegnungen bringen jede Menge Erkenntnisse und Glück in euer Leben.

Tageshoroskop 07.12. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen sind verschwenderisch unterwegs. Den Weihnachts-Bummel also vielleicht besser auf nächste Woche verschieben ;-)

Tageshoroskop 07.12. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen sind in einer aufgebrachten Stimmung. Ihr könnt Himmelhoch jauchzend sein und dann wieder total betrübt – es geht bei euch ganz schön durcheinander. Versucht euch mit dem Vollmond-Flow mitreißen zu lassen.

Tageshoroskop 07.12. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen helfen anderen und haben super viele Ideen für sich und ihre Freunde. Versucht dabei allerdings niemanden eure Meinung aufzuzwingen, sondern setzt gemeinsam mit euren Lieblingsmenschen ein paar Ideen um, die für alle Beteiligten positiv sind.

Tageshoroskop 07.12. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione verspüren ein wunderbares Gefühl von Leichtigkeit. Es macht euch happy und bringt euch weiter, euren Mitmenschen eine kleine Freude zu machen. Das fällt euch heute besonders leicht.

Tageshoroskop 07.12. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen fühlen sich in dem, was sie sagen und wie sie handeln bestärkt. Im Umgang mit anderen solltet ihr ein gewisses Maß an Harmonie finden, damit es hier zu keinen Reibereien kommt.

Tageshoroskop 07.12. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke sind Könige im Fokussiere, Zentrieren und Differenzieren. Am besten einfach ausleben, ohne groß darüber nachzudenken.

Tageshoroskop 07.12. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner haben ein ganz schönes Gedanken-Chaos in ihrem Kopf. Aber keine Sorge, da ist jemand ganz in eurer Nähe, der euch beim Sortieren der Gedanken hilft – das kann ein Kollege oder ein guter Freund/eine gute Freundin sein.

Tageshoroskop 07.12. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische erleben eine intensive Zeit so kurz vor dem morgigen Vollmond. Wenn ihr nicht wirklich verreisen könnt, was euch jetzt sehr gut tun würde, versucht doch geistig zu verreisen – das bringt euch für euer persönliches Glück ein gutes Stück weiter.