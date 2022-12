Anzeige

Dr. Sandra Köhldorfer führt bei "Hochzeit auf den ersten Blick" als Teil des Expert:innen-Teams immer wieder Singles zusammen. Doch wie steht es um ihr Liebesleben? Die Antwort darauf gibt es im Finale der 9. Staffel.

+++ Update 22. November 2022 +++

Liebesexpertin Dr. Sandra Köhldorfer vor dem Jawort

Das Finale der 9. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat es in sich. Und das nicht nur für die teilnehmenden Paare. Auch Expertin Dr. Sandra Köhldorfer kann sich auf etwas gefasst machen.

Mitten in den finalen Gesprächen meldet sich Sandras Lebensgefährte Ryan zu Wort. Er ist aufgeregt, weil er seiner Liebsten vor laufender Kamera einen Heiratsantrag machen will. Das werden immerhin Sandras Kolleg:innen, die Paare der Sendung und etwa drei Millionen Zuschauer:innen miterleben. Er hoffe auf ein Jawort, sagt Ryan.

Rührende Worte von Ryan an Sandra

Bei der Abschlussfeier fährt Ryan in einem rosafarbenen Auto vor. Als er aussteigt und ankündigt, "nur eine Sache" machen zu müssen, ahnen es die Anwesenden schon. Ryan ruft seine Sandra zu sich und richtet rührende Worte an sie:

"Ich liebe dich so sehr! Du bist toll, wunderschön und meine beste Freundin. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen. Du hast die letzten neun Jahre so hart daran gearbeitet, so viele Menschen glücklich zu machen - und sich zu verlieben. […] In dieser Sendung gab es schon viele Hochzeiten, aber noch nie einen Antrag. Bis jetzt. Willst du mich heiraten?"

Sogar Experte Markus Ernst muss weinen

Sandra, die passenderweise ein weißes Kleid trägt, kann gar nicht aufhören zu strahlen. Auf ihr "Ja" und den Kuss mit Ryan stimmt Stargast Eloy de Jong seinen Song "Ich sage Ja" an. Der Moment ist so rührend, dass sogar Co-Experte Markus Ernst sich die Tränen abwischen muss.

Anzeige

Anzeige

Auch weiterhin berichten wir über die Paare von "Hochzeit auf den ersten Blick". Sollte es interessante Neuigkeiten geben, erfährst du sie hier.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Er kämpfte um ihre Liebe

Macht Lebensgefährte Ryan Dr. Sandra Köhldorfer von "Hochzeit auf den ersten Blick" einen Antrag? SAT.1

Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" träumen nicht nur die Singles von einer glücklichen Ehe: Dating-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer ist seit drei Jahren mit ihrem Freund Ryan zusammen. Und der möchte jetzt Ernst machen: Er plant, der Österreicherin einen Antrag zu machen.

Als die beiden sich vor vier Jahren in Graz über einen gemeinsamen Freund kennengelernt hatten, musste Ryan der Psychoanalytikerin erst einmal beweisen, dass er der Richtige für sie ist. "Sie brachte 'schwer zu kriegen' auf ein neues Level", erzählt Ryan. Wenige Jahre später ist klar, dass die beiden ihre große Liebe gefunden haben.

"Schwer zu glauben"

Für Ryan gibt es keine Zweifel mehr: "Ich kann es nicht erwarten, den Rest meines Lebens mit ihr zu verbringen", freut sich der Amerikaner, während er Anzüge für den großen Moment anprobiert.

Auch der Verlobungsring muss seiner Partnerin angemessen sein: "Einzigartig für eine einzigartige Person", umschreibt Ryan seine Vorstellung von einem idealen Ring. "Es ist schwer zu glauben, dass es jetzt so weit ist. Wir suchen einen Ring aus", kann er seine Vorfreude kaum fassen.

Wird die Psychotherapeutin den Antrag annehmen?

Den Antrag plant Ryan auf einem Schloss. "Sie versucht, anderen eine glückliche Beziehung zu ermöglichen, ich freue mich, ihr das - hoffentlich - geben zu können." Denn bis jetzt hat die Expertin von "Hochzeit auf den ersten Blick" noch nicht Ja gesagt.