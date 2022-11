"Promi Big Brother": Wer ist raus? Eric Sindermann muss gehen

An Tag 20 ist es für Designer Eric Sindermann vorbei. Im Zuschauer:innen-Voting musste er sich gegen zwei seiner Mitbewohner:innen durchsetzen – und scheiterte.

+++ Update 26.08.2021 07:28 Uhr +++

"Promi Big Brother – Die Late Night Show": Eric Sindermann im Exit-Interview

Nach seinem Exit begrüßen Melissa Khalaj und Jochen Bendel Eric Sindermann bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show". Während Eric wenige Minuten zuvor im #PromiBB-Studio noch sehr geknickt über sein Ausscheiden war, ist der 33-Jährige nun wieder ganz der Strahlemann. "Erstmal geht's mir gut, ich bin wieder draußen, aber natürlich wäre ich gern im Finale gewesen. Das war schon ein bisschen mein Traum", spricht er über seine Gefühle. Obwohl der Berliner seiner Meinung nach der "unprominenteste Bewohner" war, habe er doch sehr viel aus seinen Underdog-Qualitäten gemacht und die Staffel geprägt.

"Ich liebe deine Bescheidenheit", lobt Jochen Eric für diese Aussage sarkastisch. Und auch Mallorca-Sängerin Mia Julia, die in der Late Night zu Gast ist, gibt dem Ex-Handballer mit auf den Weg: "Bisschen mehr Bescheidenheit, bitte. Bescheidenheit macht sexy." Welche Medaille Eric von Mia Julia in der Sendung feierlich überreicht bekommt und warum Papis Loveday nie auf einer Modenschau von Erics Label "Dr. Sindsen" laufen wird, erfährst du im Clip

Nach PBB ist seine Ex-Freundin nun auch in einem großen Reality-TV-Format zu sehen: Tara Tabitha ist Kandidatin im Dschungelcamp 2022. Es wird auch bereits spekuliert, wer die Kandidaten im Dschungelcamp 2023 sein könnten.

+++

Die 24-Stunden-Nominierung

An Tag 19 wurden Marie Lang, Danny Liedtke und Eric Sindermann für das Exit-Voting nominiert. Doch obwohl die Nominierten am Ende der Sendung von ihrem möglichen Exit erfuhren, mussten sie noch eine ganze Weile bangen. Erst am nächsten Abend stimmten die Zuschauer:innen für ihre Favoritin oder ihre Favoriten ab.

Eric Sindermann verabschiedet sich

Dann ist es so weit: Es wurde abgestimmt und Danny und Marie sind save. Eric muss jedoch seine Koffer packen. Nach einer dicken Gruppen-Umarmung, bei der die Krone nicht verrutscht ist, schreitet er aus der Raumstation, dem tosenden Applaus des Publikums entgegen.

"Promi Big Brother" 2021 siehst du morgen um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

