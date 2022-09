Dannys Zeit bei "Promi Big Brother": Mit Lichtgeschwindigkeit in den Star-Himmel

Danny Liedtke zog als Wirbelwind der Worte in die Raumstation. Zunächst überforderte er die anderen Promi-Astronauten mit seiner energiegeladenen Art, doch dann zeigte er auch seine verletzliche Seite. Für den Schauspieler war kein Thema tabu, was nicht nur jede Menge Sextalk nach sich zog, sondern auch viele lustige Situationen. Schau dir jetzt noch einmal seine schönsten und emotionalsten Szenen an!