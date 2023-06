Camping in freier Landschaft - was ist erlaubt? Fachanwalt Ingo Lenßen klärt relevante Rechtsfragen

Wildcampen - was versteht man darunter? Unter Wildcamping versteht man das Übernachten auf nicht offiziell dafür ausgewiesenen Plätzen mit dem Wohnmobil, Zelt oder Schlafsack.

Für manche gibt es nichts Schöneres, als einfach mit dem Reisemobil, Wohnwagen oder einfach nur ausgestattet mit einem Zelt loszufahren und an einem schönen Fleckchen Halt zu machen, um dort die Nacht zu verbringen - umringt von unberührter Natur. Doch darf man seinen Camper tatsächlich überall parken und das Zelt aufschlagen, wo man möchte? Die wichtigsten Antworten rund um das Thema Wildcamping hat Fachanwalt für Strafrecht, Ingo Lenßen, für dich.

Darf man in Deutschland campieren, wo man möchte?

In den meisten Bundesländern darfst du nicht einfach an einem nicht dafür ausgewiesenen Platz campen, es sei denn, du hast dir vorher eine Erlaubnis eingeholt. Diese kann man vom jeweiligen Bundesland oder vom Eigentümer des Grundstückes beantragen. Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein sind grundsätzlich etwas großzügiger, was das Wildcampen angeht.

Wird da zwischen Camper und Zelt unterschieden?

Ohne Wohnmobil - sprich, wenn du Urlaub zu Fuß, mit einem Pferd oder einem Kanu (beispielsweise in Brandenburg) machst - ist das Campen für eine Nacht erlaubt. Die nächste Nacht muss dann jedoch an einem anderen Ort verbracht werden.

Welche Strafe hat man zu erwarten, wenn man beim Wildcampen erwischt wird?

Die Bußgelder für unerlaubtes Wildcamping in Deutschland unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Beim Campingmobil können es Strafen bis zu 2.500 € sein, beim Zelten bis zu 500 €. Üblich sind im Normalfall Strafen in Höhe von von 10 bis 80 €.

Fällt Wildcamping also unter eine Straftat?

Ja, denn eine Ordnungswidrigkeit ist auch eine Straftat. Das Wildcampen wird in Deutschland als Ordnungswidrigkeit, die ein Bußgeld nach sich zieht, eingestuft. Die Höhe des Bußgeldes hängt vom jeweiligen Bundesland und dessen Regelungen ab und kann demnach stark variieren.

Gibt es Ausnahmen?

Was gilt, wenn man eine Übernachtung einlegt, weil man womöglich ein bis zwei Bier zu viel getrunken hat und ausnüchtern möchte, bis man wieder fahrtüchtig ist?

Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit, wie auch beispielsweise das Sternebeobachten, kann man anbringen. Bei Letzterem sollte man allerdings lieber nicht schlafen. Es gibt Plätze, ob privat oder öffentlich, die schöne Alternativen bieten, sogenannte Trekkingplätze oder extra Wohnmobil-Stellplätze, die auch dementsprechend gekennzeichnet sind.