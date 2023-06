Das Wichtigste in Kürze Cathy Hummels und ihre Schwester Vanessa Fischer treten erstmals gemeinsam in die Öffentlichkeit - ihre Premiere feiern sie auf dem "Playboy"-Cover der deutschen Juli-Ausgabe 2023.

Die Influencerin, Moderatorin, Model und stolze Mutter Cathy Hummels war zusammen mit ihrer Schwester Vanessa Fischer zu Gast bei "Volles Haus!". Mit uns haben die beiden Schwestern exklusiv über das "Playboy"-Covershooting der deutschen Juli-Ausgabe 2023 gesprochen, für die sie zusammen die Hüllen fallen ließen. Dabei ging es nicht nur um die Themen Body Shaming und weibliche Nacktheit, sondern auch Männer.

Cathy Hummels zieht sich für den "Playboy" aus

Cathy Hummels präsentiert sich bei Instagram gerne freizügig und teilt immer wieder Fotos von sich, auf denen sie oben ohne oder gar nackt zu sehen ist. Als neuer Cover-Star der Juli-Ausgabe des deutschen "Playboys" zieht die TV-Moderatorin und Ex-Frau von Fußballprofi Mats Hummels jetzt erneut blank. Das Image der Spielerfrau hat die 35-Jährige spätestens nach der Scheidung des BVB-Dortmund-Spielers längst abgelegt. Sie ist nicht nur als Moderatorin und Influencerin erfolgreich, sondern auch als Unternehmerin. Und nicht nur das - auch als Mutter hat sie mit ihrem Sohn Ludwig, der selbst von einer Karriere als Fußballer träumt, alle Hände voll zu tun.

Zusammen mit ihrer Schwester zeigt sich Cathy Hummels oben ohne auf dem "Playboy"-Cover

Eine Message, die es in sich hat: Cathy Hummels und ihre Schwester Vanessa Fischer sagen mit ihrem "Playboy"-Shooting Body Shaming den Kampf an. Warum die beiden genau jetzt nackt vor die Kamera treten und weshalb sie erst jetzt zusammen in der Öffentlichkeit auftreten, verraten sie exklusiv bei "Volles Haus!". Doch damit nicht genug: Die TV-Moderatorin spricht dabei auch ganz offen über die schwierige Beziehung zu ihrem Körper und wie sie es nach der Trennung von Mats Hummels geschafft hat, sich endlich wieder wohl in ihrer Haut zu fühlen.