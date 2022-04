Start der 4. Staffel ist am 24. April 2022. Um keine Folge zu verpassen, findest du hier alle Sendetermine und Sendezeiten.

Sechs Profibäcker:innen und Konditormeister:innen stellen sich den kulinarischen Herausforderungen der Jury. In diesem Artikel erfährst du, wer um den Goldenen Cupcake kämpft.

"Das große Backen – Die Profis" 2022 wird wieder von Enie van de Meiklokjes moderiert.

Sie haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. Zwölf talentierte Bäcker:innen, Konditormeister:innen und Schokoladensommeliers treten bei "Das große Backen – die Profis" ins Rampenlicht und zeigen, welche kulinarischen Kunstwerke sich aus Butter, Mehl und Schokolade zaubern lassen.

Team Rot: Annica und Max

Gewürze, Kräuter, Gemüse – es gibt nur wenige Kombinationen, vor denen dieses Team zurückschreckt: Annica Bergemann (25) ist Konditor- und Bäckermeisterin im Café Studio Flügel in Mannheim, ihr Teampartner Max Welke (29) arbeitet als Konditormeister bei Hoppenworth & Ploch in Frankfurt sowie bei Pearson & Puppe in Maintal. Bereits in der Meisterschule haben die beiden festgestellt, dass sie im Duo gut zusammen backen können.

Team Grün: Fatmanur und Nicole

Fatmanur Kilic (25) ist selbständige Konditorin, Foodbloggerin und Influencerin. Auf ihrem Instagramkanal "@kilic_story" teilt sie süße und herzhafte Rezepte mit fast 215.000 Follower:innen.

In der SAT.1-Backstube steht ihr Nicole Tschürtz (37) als Teampartnerin zur Seite. Sie ist nicht nur Konditormeisterin und Produktentwicklerin bei Dekoback in Helmstadt-Bargen, sondern auch selbständige Konditormeisterin mit ihrem Unternehmen "Cake Design Nicole Tschürtz".

Das Frauen-Team zeichnet sich vor allem durch seine Geduld und Ruhe aus. Ob sie die Herausforderungen der Jury dennoch aus der Fassung bringen?

Team Schwarz: Michael und Natalie

"Wir lieben es, unsere Grenzen auszutesten. Eine davon ist der Goldene Cupcake!". Mit dieser Ansage starten Michael Klein (32) und Natalie Stebbing (27) ins Rennen.

Michael ist ein Tausendsassa: Er ist gelernter Konditormeister und Patissier, Inhaber von La Sonett in Gmunden (Oberösterreich) und hat bereits in vielen noblen Restaurants und Hotels feine Desserts serviert.

Natalie ist ebenfalls gelernte Konditormeisterin und Patissière und ist seit 2021 Chef de Partie Patisserie im Hotel Sacher in Wien.

Team Blau: Katrin und Stefan

Sie nennen sich selbst die "Schokoholics": Katrin Naas (49), selbständige Konditormeisterin im Tiffany‘s in Ehingen, und Stefan Pauly (51), Konditormeister und Schokoladensommelier in Esslingen, bilden das blaue Team der Kandidat:innen. Wenn die beiden mal nicht in der Backstube stehen, sind sie als Juror:innen bei Gesellen- und Gesellinenprüfungen tätig.

Team Gelb: Janosch und Richard

Die Liebe zum Detail pflegen Janosch Ladensack (26), Konditor und Patissier bei der Brotklappe in Weimar, und Richard Steinmann (25), Konditor in Lillis Kuchenwerkstatt in Saarbrücken. Aus ihrer gemeinsamen Lehrzeit ist eine große Freundschaft entstanden, in der sie auch ähnliche Visionen und Träume teilen. Bei "Das große Backen – die Profis" wollen die Jungs ihr Handwerk mit Stolz repräsentieren.

Team Lila: Jan und Leona

Auch Jan Klüver (39), Konditormeister und Schokoladensommelier, Inhaber und Mitbegründer der DaJa Chocolate Schokoladenmanufaktur, und Leona Ostendorf (23), Konditorin bei DaJa Chocolate Schokoladenmanufaktur in Uetersen, kämpfen um den Sieg in Deutschlands größter Backshow. Für dieses Duo ist Arbeiten ohne Spaß wie Schokolade ohne Kakao.

Leona arbeitet seit fast zwei Jahren in Jans Betrieb. Sie stehen tagtäglich gemeinsam in der Backstube und sind somit ein eingespieltes Team.

"Das große Backen – Die Profis" läuft ab Sonntag, 24. April 2022, um 17:40 Uhr in SAT.1.