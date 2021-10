Was wäre ein Backwettstreit ohne Verköstigung und Bewertung? Auch in der 9. Staffel von "Das große Backen" 2021 gibt es zwei Expert:innen, die die Köstlichkeiten der Hobbybäcker:innen beurteilen. Wie in den vergangenen Staffeln bilden Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs die Jury. Hier findest du zu beiden alle wichtigen Informationen.