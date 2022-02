Die Woche 6 bedeutete gewissermaßen das Bergfest für die Kandidat:innen im Abnehm-Camp auf Naxos – also Halbzeit für all jene, die es bis in Halbfinale schaffen werden. Zu Beginn dieses Halbzeit-Wiegens begrüßte die Camp-Chefin Dr. Christine Theiss die Abnehmwilligen mit einer imposanten Zahl: 321!

321 Kilogramm nahmen die Kandidat:innen insgesamt in den ersten fünf Wochen ab. Das sind umgerechnet 1.284 handelsübliche Päckchen Butter à 250 Gramm. Würde man all diese Butterpäckchen aufeinander stapeln ("Die Stapelshow" auf ProSieben lässt grüßen), käme man auf eine Höhe von über 160 Metern, das entspricht der Höhe des Kirchturms vom Ulmer Münster, dem höchsten Kirchturm der Welt.

Im Videoclip – die Entscheidung auf der Waage nach Woche 6

Sabine muss trotz guter Leistung nach Hause fliegen

In Woche 6 steuerte Sabine noch einen Meter dazu bei, also umgerechnet acht Päckchen Butter respektive 2 kg Körperfett. Eine Abnahme, die in so mancher Woche davor locker für ein Weiterkommen ausgereicht hätte. Und tatsächlich sah es auch diese Woche lange so aus. Denn Yasemin brachte mit minus 1,6 kg immerhin 400 g weniger Gewichtsverlust auf die Waage als Sabine. Mit diesem Wiegeergebnis wähnte sie sich eigentlich schon im Flugzeug nach Hause.

Bei der Umrechnung der abgenommen Kilos in den Prozentwert bezogen auf das eigentliche Körpergewicht kam es zur Überraschung, denn Yasemin wiegt insgesamt rund 30 Kilogramm weniger als Sabine. Ihre minus 1,6 kg bedeuteten 1,6 Prozent bezogen auf ihr Körpergewicht, Sabines 2 kg machten bei ihrem Gewicht jedoch nur 1,52 Prozent aus. Jener Wert bedeutete den letzten Platz in Team Blau und damit auch das Ausscheiden aus der Show.

Noch 14 Kandidat:innen kämpfen um den Titel

Nach Sabines Ausscheiden verbleiben noch 14 Abnehmwillige im Camp von Naxos. Sabine ging mit einem Startgewicht von 149,5 Kilogramm ins Camp, mit 129,5 Kilogramm kehrt sie nun nach Hause zurück. Kann die 44-jährige Finanzbuchhalterin ihre Leidenschaft für Schokolade auch ohne Abnehm-Camp zügeln und ihren eingeschlagenen Weg in ein leichteres Leben weiter beschreiten?

Die beiden Teams hingegen werden in Woche 7 aufgelöst, weiter geht es im so genannten Paar-Modus. Ab sofort gibt es also sieben kleine Teams. Wie es den Kandidat:innen im neuen Wettkampfmodus ergeht? Das siehst du in Folge 7 von "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" am nächsten Sonntag, den 13. Februar 2022, ab 17:30 Uhr in SAT.1, online im Livestream sowie auf Joyn.

