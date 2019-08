Promi Big Brother 2019: Hier findest du alle News

"Promi Big Brother" 2019 startet am 9. August in die nächste Runde. In Staffel 7 der beliebten Reality-Show geht es auch wieder um das Zusammenleben von Prominenten auf engstem Raum. Sie müssen Herausforderungen und Duelle bestehen. Regelmäßig muss ein Bewohner "Promi Big Brother" auch wieder verlassen. Wer am Ende als einziger Promi übrigbleibt, ist Sieger von Staffel 7.

Wer bleibt drin? Wer muss gehen? Hier erfährst du es!

Wir halten dich hier immer auf dem Laufenden, was Big Brother mit den prominenten Bewohnern in Staffel 7 von "Promi Big Brother" vorhat. Du erfährst also immer gleich, wer noch dabei ist und wer gehen muss.

Der Startschuss für "Promi Big Brother" fällt am 9. August um 20:15 Uhr in SAT.1. Dann kommt jeden Tag eine neue Folge um 22:15 Uhr, freitags aber immer schon um 20:15 Uhr. Schon jetzt findest du hier bis zum Finale am 23. August alle aktuellen News zu Staffel 7.