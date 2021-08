Es könnte am heißen Whirlpool liegen. Denn darin sprudeln plötzlich pikante Themen aus einigen der Bewohner:innen heraus. Und das, obwohl Eric Sindermann als Chef-Anheizer vom Big Planet auf die Raumstation umziehen musste und sich nicht an der feucht-fröhlichen Unterhaltung beteiligen kann. Übernimmt Barbara "Babs" Kijewski nun seine Rolle auf dem Planeten? Melanie Müller formuliert es so: "Eric ist weg. Das heißt, es gibt keine sexuellen Themen mehr … am Arsch, dann kam Babsi!"

Schätzfrage des Tages: Wie viele verschiedene Orgasmen kann eine Frau haben?

Über die sexuellen Vorlieben der Bewohner:innen erfuhren wir in den letzten Tagen schon diverse Details. Insbesondere Melanie lässt hier gerne mal tief blicken. Doch bei einer Frage von Babs ist sogar der ehemalige Erotik-Star überfordert. "Was denkst du, wie viele verschiedene Orgasmen kann eine Frau haben?", will die Profi-Anglerin von der Runde im Whirlpool wissen.

Von den Männern erntet Babs lediglich verlegene Blicke. Melanie hat aber immerhin ein paar Varianten in petto: "Äußerlich, innerlich … Arsch …" Und wenn Melanie auch alle nicht ausgesprochenen Orgasmus-Arten addiert, kommt sie auf fünf Varianten. Allein diese Anzahl versetzt Danny Liedtke in eine gewisse Ungläubigkeit, doch Babs setzt noch einen drauf … genauer gesagt sogar sechs: "Elf!" ist die Antwort auf ihre eigene Frage.

Im Video-Clip: Babs klärt auf - so viele verschiedene Orgasmen kann eine Frau haben

Während sich Paco Steinbeck bei diesem Thema wünscht, dass die beiden Damen möglichst schnell zum Ende kommen, ist Dannys neugierig. "Dass es da so viele verschiedene Punkte gibt, wie die Frau kommen kann, das macht mich natürlich nachdenklich. Weil ich halt eigentlich von mir selbst gedacht habe, dass ich da ein bisschen die Ahnung habe", erklärt er im Interview.

Also hakt Danny bei Babs nach, wie sie denn auf elf Orgasmen kommt? Babs lässt sich nicht lange bitten und zählt auf: "Es gibt den G-Punkt, den A-Punkt, den R-Punkt und natürlich Anal, die Brustwarzen … dann hast du die Klitoris."

Zwischendrin gibt Babs bei weiteren Varianten zur Veranschaulichung dazu noch Standortbeschreibungen mit dem Finger. Zu guter Letzt zählt die Influencerin sogar noch einen berührungslosen Orgasmus auf, den sie auch schon mal fast gehabt hätte.

Danny stellt fest: "Die Frau ist sehr komplex"

Danny gibt wirklich alles, um die Konzentration hochzuhalten und sich möglichst alle orgasmusfähigen Zonen einer Frau zu merken, schließlich sind Frauen seine Kernkompetenz. Am Ende erinnert er sich noch vage an acht Zonen und stellt schließlich fest: "Die Frau ist sehr komplex."

Welche spannenden Gespräche heute bei " Promi Big Brother" laufen, siehst du heute live um 22:20 Uhr in SAT.1 sowie im Livestream von SAT1.de und auf Joyn.

