Was für ein spannendes Duell am gestrigen Tag. In dem Spiel "Mars-Matsch-Match" kämpfen die vier Raumstationbewohner:innen Uwe, Danny, Payton und Daniela im Schleim, Matsch und Sand wie die Jedi-Ritter, um genügend Zahlen zu ergraben, mit der sie am Ende eine schwere Mathe-Gleichung lösen müssen. Und jene Gleichung enträtselt auf spektakuläre Weise ausgerechnet Uwe in allerletzter Sekunde. Entsprechend groß entfacht der Jubel im Team. Kann sich Uwe hier mit einem einzigen Geistesblitz für all seine Untätigkeit in den vergangenen Tagen rehabilitieren?

Rote Karte für Uwe von Big Brother – und seinen Mitbewohner:innen

Lohn der Mühen für die vier Duellanten von Big Brother ist Macht und Verantwortung. Diese bekommen sie in Form von je zwei roten und zwei grünen Karten. Rot bedeutet eine Nominierung auf der Exit-Liste, grün bedeutet hingegen Nominierungsschutz. Und jede Karte darf von den "Vier Mächtigen" weitergegeben oder behalten werden. Daniela gibt ihre grüne Karte selbstlos an Paco weiter, Payton behält ihre lieber. Danny hat Pech mit einer roten Karte, setzt sich damit aber mutig selbst auf die Nominierungsliste. Im Gegensatz zu Uwe. Entgegen seiner passiven Art wählt er sehr aktiv Ina.

Uwe hat seine Gründe, Ina zu nominieren. Dennoch, ein echter Gentleman hätte anders agiert. Das Unverständnis bekommt Uwe bereits postwendend in der offenen Nominierungsrunde zu spüren, als er am Ende mit 5 Stimmen seiner Mitbewohner:innen selbst auf der Exit-Liste steht. Doch Uwe kann sich auf seine Fans vor den TV-Geräten verlassen und bekommt genügend Stimmen für einen weiteren Verbleib im Weltraum. Am Ende wird für Babs die Luft im All zu dünn, sie muss zurück zur Erde. Doch nach dem Auszug von Babs bekommt Uwe von seinen Mitbewohnern auf der Raumstation eine verbale rote Karte – und diese kann er nicht einfach weitergeben.

Danny motzt über Uwe: "Der hat doch bisher keine Eier gezeigt!"

Nach dem Auszug von Profi-Anglerin Babs erfasst eine eisige Stimmung die Raumstation. Lediglich Danny deutet seinen Frust gegenüber Uwe an, doch alle anderen hüllen sich weitgehend in Schweigen. Doch kaum ist der 51-jährige Landwirt eingeschlafen, taut die Crew nicht nur auf, sondern entfacht in Windeseile ein Lästerfeuerwerk. "Der weiß gar nicht was sich gehört, das hat der nie gelernt", eröffnet Ina Aogo die Runde. Danny redet sich richtig in Rage: "Es ist doch so, man muss ja auch kämpfen, wenn man ins Finale kommen möchte. Er ist beim Spiel heute nicht aus sich rausgekommen. Er sagt auch nie, was persönlich bei ihm los ist. Bist du bei der Show dabei oder will er sich hier durchschummeln? Du musst schon ein bisschen was von dir geben bei so einem Projekt. Der Zuschauer will ja auch was sehen. Ich werde da gerade wütend. Der hat doch bisher keine Eier gezeigt!"

Influencerin Payton gibt auch ihren Senf dazu: "Bei dem Spiel draußen hat er auch nicht richtig im Sand gesucht. Okay, er hat die Rechnung gemacht, aber das wars!" Ina gibt noch zu bedenken: "Irgendwas muss bei ihm passiert sein, dass er sich von mir immer angegriffen fühlt …" Und Daniela Büchner unterbricht: "Ja, von mir doch auch. Ich weiß nicht, wo du mit ihm warst, aber ich war im ‘Sommerhaus’ mit ihm, sorry!"

Ob sich der Bauer der Herzen bei seinen Mitbewohnern noch einmal einschmeicheln kann? Oder rettet Uwe ein möglicher Umzug auf den Big Planet? Oder muss er sich in beiden Weltraum-Bereichen auf eine eisige Atmosphäre gefasst machen? Erste Antworten dazu bekommst du heute um 22:15 Uhr auf SAT.1 sowie auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: