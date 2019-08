An Tag 11 von "Promi Big Brother" 2019 nominiert Joey Heindle das Model mit Hang zu allem, was keucht und fleucht: Theresia. Seine Begründung: Ihn stört das Stoff-Murmeltier Herbert, das Theresia überall mitschleppt – auch ins Bett. Doch kurze Zeit später tut es dem harmoniebedürftigen Sänger schon wieder leid. Er sucht das Gespräch mit Theresia, die gerade in der Wanne sitzt. Dann fließen Tränen.

"Promi Big Brother" 2019: Joey bereut seine Entscheidung

Je weniger Bewohner bei " Promi Big Brother" dabei sind, desto schwerer fällt es den Promis, eine gute Begründung für eine Nominierung abzugeben. Schließlich müssen sie manchmal auch nominieren, wen sie eigentlich gut leiden können. Was dabei rauskommen kann, zeigt die Begründung von Joey Heindle, als er Theresia mit seiner Nominierung auf die Abschussliste setzt. Er stört sich an Theresias Glücksbringer, einem Kuscheltier namens Herbert. Anschließend erkennt er selbst, dass das kein guter Grund für eine Nominierung war und entschuldigt sich bei Theresa.

"Herbert ist ein Sinnbild für meinen Opa"

Als Theresia gerade ein Luxusbad genießt, nutzt Joey die Chance für ein Gespräch mit dem Model: "Der Tag heute war mehr als crazy. Ich möchte, dass du weißt, dass ich das niemals böse gemeint habe." Theresa ist jedoch beleidigt: "Du musst verstehen, dass ich echt von dir enttäuscht bin. Du weißt ganz genau, was Herbert mir bedeutet! Herbert ist nicht fiktiv erfunden, Joey! Herbert ist wie ein Sinnbild für meinen Opa. Dieser kleine Knirps, auch wenn er nur ein Plüschtier ist, dieser Knirps gibt mir Kraft, so wie es mein Opa getan hat."

Theresia spricht mit einem Plüschtier

Theresias Opa ist vor drei Jahren gestorben. Seitdem gibt ihr das Plüschtier Kraft. Seit sie mit GNTM auf Dreharbeiten in Österreich war, ist das Murmeltier ihr ständiger Begleiter und Glücksbringer. "Manche mögen es bekloppt finden, dass ich mit Herbert spreche, aber eigentlich kommuniziere ich mit meinem Opa!", sagt sie.

Joey ist von der Geschichte sichtlich gerührt und Theresia setzt nach: "Du hast es gewusst! Das hat mich verletzt!". Joey weiß nicht wohin mit seinen Gefühlen, er schämt sich. Er selbst hatte keine einfache Kindheit. Unter Tränen bringt er hervor: "Es tut mir leid".

