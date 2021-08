Danni Büchner: "Ich bin Single"

Gegenüber seinen Mitbewohner:innen ist der Reality-Star ehrlich: "Ich bin Single", verkündet Danni Büchner gleich zu Beginn. Dennoch ist die fünffache Mutter nicht allein: "Es gibt jemanden, den ich gut finde, er mich vielleicht auch. Er ist ein F*ckboy. Das ist die Kurzversion. Aber er ist ein geiler F*ckboy", plaudert sie aus dem Nähkästchen.

Melanie Müller will es genau wissen: "Was heißt denn F*ckboy?" "Na, dass er nicht nur mich hat, sondern auch mehrere andere”, erklärt sie. "Aber sein Auftreten ist schon…" "… nice?", ergänzt Danny Liedtke.

Wer ist Dannis F*ckboy?

Bei so viel frischem Gossip, muss jetzt natürlich auch ein konkreter Name her. "Kenn ich den?", will die Ballermann-Sängerin wissen. "Ich glaube, länger als ich", gibt Danni Auskunft. Das lässt Melanie aufhorchen, sie glaubt zu wissen, um wen es sich handelt. Aber Danni Büchner ist wichtig: keine Namen!

Danny Liedtke findet Dannis Neuausrichtung gut: "Aber das ist doch völlig in Ordnung. Die sind doch dann viel entspannter." "Ja, ich hab auch keinen Stress. Ich bin vielleicht nicht die einzige, aber, nach dieser Enttäuschung, die ich erlebt habe, möchte ich auch erstmal keine feste Beziehung haben", stimmt sie ihm zu.

Ob Danni doch noch den Namen ihres Liebhabers enthüllt und was der Reality-Star sonst von sich preisgibt, erfährst du heute Abend um 22:20 Uhr bei " Promi Big Brother" in SAT.1 und auf Joyn.

